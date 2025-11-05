Наглядова рада Ощадбанку обрала головою правління Каціона – заступника з питань корпоративного бізнесу

Наглядова рада державного Ощадбанку обрала переможця конкурсу на посаду голови правління банку – ним став заступник голови правління з питань корпоративного бізнесу Юрій Каціон, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у фінансовій установі.

Відповідно до чинних процедур призначення на посаду відбудеться після погодження його кандидатури Національним банком України, зауважили у Ощадбанку.

Наглядова рада банку висловила щиру подяку за високий професіоналізм і відданість справі Сергію Наумову, який очолює банк на посаді голови правління останні п’ять років.

Каціон має 27 років стажу в банківський сфері, за 24 роки роботи в Ощадбанку пройшов кар’єрний шлях від головного економіста до директора департаменту корпоративного бізнесу (2016 рік), згодом – до заступника голови правління Ощадбанку, відповідального за корпоративний бізнес (2022 рік).

Він здобув вищу освіту в Київському національному економічному університеті, магістр з управління банківськими інвестиціями. Зазначається, що Каціон має значний досвід в реалізації складних інвестиційних проектів, структуруванні угод, в тому числі - із залученням міжнародних фінансових організацій (МФО), та високі експертні компетенції в галузі аграрної та переробної промисловості, паливно-енергетичного комплексу, нафтопереробки, будівництва, металургії та ритейлу.

Каціон в кінці червня цього року був також призначений секретарем Ради підтримки підприємництва при президентові України, у яку увійшли 77 бізнесменів. Він брав активну участь у розробці нормативних документів Ощадбанку, НБУ, а також профільних нормативно-правових актів у співпраці з виконавчою і законодавчою гілками влади, в тому числі - щодо підтримки державою стратегічно важливих галузей економіки під час повномасштабної війни, додали в Ощадбанку.

Згідно з даними НБУ, на початок вересня цього року Ощадбанк з загальними активами 479,1 млрд грн (12,3% від загального обсягу) був другим за цим показником серед 60 банків.