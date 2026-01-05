Інтерфакс-Україна
Економіка
10:57 05.01.2026

Українські цукрові заводи в 2025/26 МР виробили на 25,9% більше цукру, ніж торік

1 хв читати
26 цукрових заводів, які входять в асоціацію "Укрцукор", станом на 1 січня 2026 року переробили 10,43 млн тонн цукрових буряків та виробили 1,574 млн тонн цукру, повідомила пресслужба асоціації у Telegram.

У галузевому об`єднанні уточнили, що вихід цукру склав 15,19% (+1,13% порівняно з минулим сезоном) при цукристості буряків 17,63% (+0,88% до минулорічного показника).

У січні переробку цукрових буряків продовжать шість цукроварень. Очікується, що сезон переробки солодких коренів завершиться до 20 січня 2026 року, резюмували в "Укрцукрі".

Асоціація нагадала, що переробку цукрових буряків здійснює також Горохівський цукровий завод, який не є членом "Укрцукру" і не подає об`єданню оперативну інформацію.

Як повідомлялося, 2024-2025 маркетингового року в Україні було вироблено 1,25 млн тонн цукру, тобто в поточному сезоні вітчизняні цукрові заводи виробили на 25,9% більше продукції, ніж торік. Обсяг внутрішнього ринку в Україні наразі оцінюється в 900 тис. тонн на рік.

Теги: #цукор #виробництво

