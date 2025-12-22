Інтерфакс-Україна
Зеленський доручив дипломатам забезпечити достатнє фінансування партнерами українського виробництва зброї у 2026 році

Партнери фінансують українське виробництво зброї, конкретним завданням, зокрема, і для дипломатів, є, щоб фінансування українського виробництва зброї було достатньо на наступний рік, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми збільшили кількість системи протиповітряної оборони, завезли в Україну додаткові системи Patriot. Ми забезпечили ракети для ППО, почали програму спільного виробництва зброї. Вже працюють різні моделі. Фінансування партнерами нашого виробництва, йдеться, до речі про десятки мільярдів щорічно. Це абсолютно конкретне завдання, зокрема і для вас, щоб фінансування українського виробництва зброї було достатньо на наступний рік", - сказав Зеленський під час заходу з нагоди Дня працівників дипломатичної служби 2025 у Києві у понеділок.

Він зазначив, що на достатньому рівні й у достатній кількості має бути виробництво дронів техніки та РЕБ, і це не лише внутрішнє завдання, а "конкретний зовнішньополітичний пріоритет".

"Україна має зберігати лідерство в Європі за якістю та обсягом виробництва зброї. Ми маємо забезпечити ще один історичний результат для України - організувати реальне виробництво комплексів ППО та ракет до них в Україні", - наголосив президент.

Теги: #зброя #день_диппрацівника #зеленський #виробництво

