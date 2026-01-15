Інтерфакс-Україна
Економіка
16:33 15.01.2026

"Укрцукор" назвав п'ятірку цукрових заводів - лідерів виробництва в сезоні-2025/26

Цукрові заводи продовжують в січні 2026 року працювати, проте п'ятірка лідерів виробництва вже сформувалася, але точну кількість виробленої ними продукції не в усіх випадках можна ще озвучити, повідомила керівник Національної асоціації виробників цукру "Укрцукор" Яна Кавушевська в інтерв`ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Трійка лідерів у галузі з року в рік стабільна: "Радехівський цукор" (вироблено 535 тис. тонн, але один завод ще працює), "Астарта" (362 тис. тонн) та "Укрпромінвест-Агро" (станом на 10 січня – 242 тис. тонн, але заводи ще працюють), зазначила голова правління "Укрцукру".

За її інформацією, четверте місце в сезоні-2025 посів Теофіпольський цукровий завод (100 тис. тонн), п’яте - A’SPIK Group (94 тис. тонн).

За даними "Укрцукру", в сезоні-2025 в Україні працювало 27 цукрових заводів. Станом на 10 січня переробку продовжують чотири заводи. Сезон цукрового виробництва, за прогнозами галузевого об`єднання, закінчиться 18-20 січня.

