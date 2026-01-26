Інтерфакс-Україна
Економіка
16:04 26.01.2026

ЄБА закликає МВС та Головний сервісний центр забезпечити технічну можливість перереєстрації вживаних авто

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) звернулася до міністра внутрішніх справ України Ігора Клименка та керівника Головного сервісного центру МВС Олександра Малиша з проханням сприяти якнайшвидшому доопрацюванню програмного забезпечення для реалізації процедури перереєстрації вживаних автомобілів.

За інформацією компаній-членів асоціації, попри офіційні зміни в законодавстві бізнес досі не може повноцінно скористатися спрощеним механізмом через технічну неготовність системи.

Йдеться про практичне впровадження постанови Кабінету Міністрів №963, що була прийнята 15 серпня 2024 року, яка передбачає право автобізнесу самостійно перереєстровувати транспортні засоби на покупців. Хоча документ набрав чинності ще 15 серпня 2025 року, відповідний функціонал у програмі повноцінно не запрацював, що позбавляє компанії технічної можливості оформлювати від імені покупців довіреності в простій письмовій формі через Єдиний державний реєстр МВС.

В ЄБА наголошують, що впровадження принципу "єдиного вікна" важливе для ринку, оскільки дозволяє покупцеві оформлювати необхідні документи безпосередньо у суб’єкта господарювання та значно економити час. На підставі такої довіреності бізнес міг би самостійно завершувати процес перереєстрації на нового власника, проте відсутність оновлень програмного забезпечення фактично блокує виконання чинної законодавчої норми. В організації впевнені, що усунення технічних бар’єрів дозволить бізнесу надавати послуги в повному обсязі та забезпечить належну реалізацію прав учасників ринку.

Як повідомляв голова Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і дилерів (ВААІД) Олег Назаренко, з кінця вересня 2025 року торговельні організації отримали право викуповувати та реалізовувати вживані транспортні засоби як товар без їх постановки на облік у сервісних центрах МВС та ТЦК. Відповідні законодавчі зміни, ухвалені Радою у грудні 2024 року (закон №4149-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку торгівлі вживаними транспортними засобами"), звільнили продавців від обов'язку перереєстровувати вживані авто на себе та подавати документи з відмітками територіальних центрів комплектування, що мало на меті виведення ринку з тіні.

