Економіка
15:56 02.12.2025

Торговельні площі першого та мінус першого поверхів ТОК "Gulliver" відкриють з 12 грудня 2025 року

Торговельні площі першого та мінус першого поверхів ТОК "Gulliver" відкриють з 12 грудня 2025 року
Фото: https://gullivercenter.com

Комісія з надзвичайних ситуацій Ощадбанку ухвалила рішення про початок поетапного відкриття торговельно-офісного комплексу (ТОК) Gulliver з 12 грудня поточного року.

Згідно з інформацією на сайті Ощадбанку, рішення ухвалили 1 грудня 2025 року, після ліквідації в окремих частинах будівлі обставин, що призвели до виникнення надзвичайної ситуації.

За результатами проведених ремонтно-відновлювальних робіт та тестування обладнання профільними підрядниками комісія дозволила відкрити для безпечної експлуатації окремі частини комплексу, а саме два поверхи його торгово-розважальної частини.

Так, 12 грудня 2025 року для відвідувачів торгово-розважальної частини комплексу відкриють доступ до торговельних площ першого та мінус першого поверхів. Цю дату визначено в результаті попередніх перемовин з орендарями відповідно до їхньої готовності повноцінно відновити роботу.

Раніше, 1 грудня, відновило роботу відділення Ощадбанку, яке знаходиться в ТОК Gulliver (на першому поверсі).

У відкритих до використання частинах будівлі буде забезпечено постійний контроль відповідності забезпечення вимог цивільного захисту населення.

Також зазначається, що рішення щодо термінів відкриття інших поверхів та офісної частини ТОК Gulliver ухвалюватимуть з огляду на результати подальшої ліквідації причин можливого настання надзвичайної ситуації – "наслідків умисного псування та недбалого ставлення до інженерних систем комплексу з боку попереднього власника".

Консорціум державних банків ("Ощадбанк" – 80% та "Укрексімбанк" – 20%), який набув права власності на ТОК "Gulliver" 26 липня цього року, повідомив, що ініціює притягнення всіх винних осіб до цивільної та кримінальної відповідальності.

За результатами обстеження систем життєзабезпечення комплексу було зафіксовано факти умисного вилучення, псування і незаконного вивезення критично важливого для роботи комплексу обладнання. Крім того 30 жовтня комісія Ощадбанку визнала небезпечною для життя людей ситуацію, що склалася зокрема через відмову працівників ТОВ "Три О" – боржника, який був власником комплексу, – передавати в управління критично важливі інженерні комунікації.

Наголошується, що всіх орендарів ТОК Gulliver звільнили від орендних платежів на весь час тимчасового призупинення його роботи.

Як повідомлялося, 19 листопада Господарський суд Києва за заявою Ощадбанку відкрив провадження у справі про банкрутство ТОВ "Три О". Своєю чергою 21 листопада ТОВ "Три О" заявило, що оскаржуватиме держреєстрацію права власності на ТОК Gulliver та пов’язані земельні ділянки за АТ "Ощадбанк" і АТ "Укрексімбанк" й низку супутніх рішень органів держвлади та нотаріуса. Також "Три О" планують оскаржити провадження у справі про банкрутство, вважаючи його незаконним.

Теги: #ощадбанк #відкриття #gulliver

