Україна в грудні імпортувала найбільшу в 2025р кількість е/е, збільшивши постачання порівняно з листопадом на 54%

У грудні 2025 року Україна суттєво збільшила імпорт електроенергії – на 54% порівняно з попереднім місяцем, до 639,5 тис. МВт*год, що стало найвищим показником з липня 2024 року, повідомив на сайті аналітичний центр DIXI Group з посиланням на дані Energy Map у середу.

"Зростання імпорту відбувалося на тлі погіршення ситуації в енергосистемі через масовані атаки рф на енергетичну інфраструктуру та сезонне зростання споживання", - проінформували у центрі.

Упродовж грудня РФ здійснила чотири масовані обстріли, під час яких під ударом опинялися об’єкти генерації, передачі та розподілу е/е. Зокрема, атаки 6 та 23 грудня призвели до вимушеного зниження генерації АЕС, які забезпечують понад половину загального виробництва е/е в Україні. Додатковим чинником зростання навантаження на енергосистему стало суттєве зниження температури повітря по всій території країни, що спричинило підвищення енергоспоживання.

За даними Energy Map, збільшення обсягів поставок, як правило, фіксувалося наступного дня або через день після обстрілів – у період зниження доступної генерації та зростання дефіциту потужності. Так, після атаки 6 грудня імпорт зріс до 21,3 тис. МВт*год 7 грудня (+18%) та до 32,6 тис. МВт*год 8 грудня (+81%). Аналогічна динаміка спостерігалася і після інших масованих ударів, які відбулись 13, 23 та 27 грудня.

У грудні найбільшу долю в структурі імпорту забезпечила Угорщина – 41%. Доля Словаччини склала відповідно 21%, Румунії та Польщі – по 18%, Молдови – 2%.

У грудні максимальна пропускна спроможність міждержавних перетинів на імпорт е/е зросла з 2,1 ГВт до 2,3 ГВт. У середньому протягом місяця використання доступної пропускної спроможності становило 37,4%.

"Таким чином, грудень 2025 року став третім місяцем поспіль, який Україна завершила у статусі нетто-імпортера електроенергії", - наголосили в DIXI Group.

Натомість експорту е/е в грудні Україна не здійснювала. Востаннє нульові обсяги експорту було зафіксовано в серпні 2024 року.