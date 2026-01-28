Україна у 2025р. наростила імпорт томатів на третину, огірків – на 46,3%

Фото: Pixabay

Україна в 2025 році наростила імпорт помідорів на 32,5%, до 104,82 тис. тонн, а огірків — на 46,3%, до 70,82 тис. тонн проти 2024 року, повідомила Державна митна служба.

Згідно з оприлюдненою статистикою, у грошовому виразі імпорт помідорів торік збільшився на 31,6%, до $140,84 млн, а огірків — на 38,8%, до $89,14 млн.

Основний імпорт помідорів у 2025 році здійснювався з Туреччини (82,3% усіх поставок у грошовому вимірі), Польщі (7,3%) та Нідерландів (1,9%). До трійки найбільших постачальників огірків в Україну увійшли Туреччина (83,5%), Румунія (7,6%) та Польща (4,6%).

Рік тому основними постачальниками томатів в Україну були Туреччина (77,3%), Польща (10,9%) і Нідерланди (4,3%), огірків – Туреччина (73,6%), Польща (11,8%) та Румунія (4,9%). Таким чином, за підсумками 2025 року Туреччина суттєво зміцнила свої лідируючі позиції в обох сегментах.

Експорт помідорів у 2025 році становив 553 тонни, що на 31,2% менше ніж 2024 року. Торік їх купували Молдова (61,5%), Польща (34,1%) та Румунія (1,1%), а позаторік головним покупцем теж була Молдова (86%).

Поставки українських огірків у 2025 році на зовнішні рики зросли на 19,7%, до 3,76 тис. тонн. Найактивніше їх купували Польща (54,5%), Естонія (36,4%) і Молдова (7,5%). Рік тому ця трійка лідерів була такою самою, проте з іншим розподілом часток: на Естонію припадало 50,6% поставлених обсягів, на Польщу — 32,6%, на Молдову — 9,3%.

Як повідомлялося, Україна в липні 2025 року запровадила антидемпінгові мита на імпорт свіжих огірків та помідорів з Туреччини у розмірі 20,1% і 26,9% відповідно терміном на 5 років. Ці заходи було застосовано для захисту українських виробників від демпінгового імпорту, який завдав шкоди вітчизняним тепличним господарствам.