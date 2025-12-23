Lviv Croissants відкрила новий заклад на гірськолижному курорті Закопане у Польщі

Фото: https://www.facebook.com/LvivCroissants

Українська мережа пекарень Lviv Croissants у рамках експансії на зовнішні ринки відкрила нову точку в Польщі на популярному гірськолижному курорті Закопане, повідомила її пресслужба у Facebook.

"У нас тут своя атмосфера: затишний простір із гірськими акцентами, понад 40 зручних місць і меню, яке ми доповнили новинками спеціально під цей настрій. А ще саме тут вперше в нашій польській мережі з’явилися кіоски самообслуговування", - йдеться у дописі компанії.

Lviv Croissants на новій локації розширила меню новими позиціями. Крім традиційних круасанів із різними начинками, салатами й напоями, must try у Закопаному став локальний гірський круасан із сиром і журавлиною, а також сніданковий кошик Petit Déjeuner.

Відкриттю нової локації в Польщі допоміг перший у цій країні заклад компанії, який працює у Кракові.

Lviv Croissants – українська міжнародна франчайзингова мережа ресторанів, заснована у 2015 році. Спеціалізується на виготовленні круасанів. Бренд вийшов на європейський ринок у вересні 2022 року. За даними на сайті компанії, на європейський ринок бренд вийшов у вересні 2022 року. Наразі у мережі 178 закладів по всій Україні, 11 - у Польщі та по одному – у Словаччині та Чехії. У квітні 2025-го мережа Lviv Croissants відкрила перший заклад у Південній Кореї, в листопаді вийшла на ринок Норвегії, у грудні запустила другий заклад у штаті Вашингтон, США.

Бенефіціарами підприємства є ПП "Фірма "Інфобуд", якій належить 50% акцій, Євген та Андрій Галицькі (по 20%), а також Юрій Загродський (10%).