20:30 07.01.2026

JYSK готується відкрити магазини у столиці та Кременчуці

Міжнародна мережа JYSK анонсувала відкриття трьох магазинів у першому півріччі 2026 року загальною площею 5 тис. кв. м: двох у столиці та один у Кременчуці.

"Сьогодні ми підписали нову угоду оренди  щодо відкриття магазину JYSK у ТЦ White Line (Київ), відкриття заплановане на літо цього року. Площа магазину становитиме 1,4 тис. кв. м", - повідомив Country Director "JYSK Україна" Євген Іваниця.

За його словами, також напередодні було укладено ще дві угоди оренди, за якими нові магазини мають відкритися вже навесні. Магазин у ТЦ "Парк Променада" на Кільцевій дорозі в Києві матиме загальну площу понад 1,3 тис. кв. м.  Перший магазин JYSK у Кременчуку відкриється в ТЦ City Mall, його площа - майже 1,3 тис. кв. м.

"У JYSK ми пишаємося тим, що компанія продовжує активно розвиватися  та робить свій внесок у розбудову України", - додав Іваниця.

Як повідомлялося, 2025 року ритейлер відкрив дев'ять нових магазинів JYSK, зокрема в Харкові, Дніпрі, Одесі. Також мережа оновила 12 магазинів.

Наразі в Україні працюють 112 магазинів JYSK  у 38 містах та інтернет-магазин jysk.ua, а мережі ритейлера працює загалом понад 900 співробітників.

За даними аналітичної системи YouControl, виручка ТОВ "Юск Україна" у січні-вересні 2025 року виросла на 24% порівняно з аналогічним періодом 2024 року – до 5,3 млрд грн, чистий прибуток – на 22%, до 959 млн грн.

JYSK – частина сімейної Lars Larsen Group з понад 3,5 тис. магазинів у 50 країнах.

Виручка JYSK у 2024/2025 фінансовому році становила EUR6,2 млрд.

 

