Мережа центрів ментального здоров’я "Повернення" родини Пінчук розширилася до 10 центрів

Мережа центрів ментального здоров’я "Повернення", заснована Віктором та Оленою Пінчук відкрила центри в Києві та івано-Франківську, розширившись таким чином до 10 центрів.

Як повідомляє мережа на своєму сайті, обидва центри відкриті на базі комунальних та державних медичних закладів, зокрема, центр в Києві відкрито на базі одного з ключових медичних закладів столиці.

В обидвох центрах обладнані кімнати індивідуальної та групової терапії і палати денного стаціонару.

Всеукраїнська мережа центрів ментального здоров’я "Повернення" вже працює у Дніпрі, Києві, Кропивницькому, Луцьку, Полтаві, Рівному, Тернополі, Хмельницькому й Чернігові та продовжує масштабуватися. Усі центри діють на базі державних медичних закладів та амбулаторно надають безоплатну допомогу військовим, ветеранам і членам їхніх родин.

В планах мережі – розширення до 25 центрів ментального здоров’я.