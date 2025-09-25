Кабмін підвищив зарплати для медиків на територіях активних і можливих бойових дій

Кабінет міністрів України прийняв рішення про підвищення заробітної платні для медиків, які працюють на територіях активних і можливих бойових дій, повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

“Підвищуємо зарплати для медиків на територіях активних і можливих бойових дій. Зокрема це стосується Нікополя, який перебуває під постійними обстрілами росіян”, - написала Свириденко в телеграм-каналі за результатами засідання уряду в четвер.

За її словами, для тих, хто працює в зонах бойових дій зарплата становитиме: лікарі — 40 тис. грн; середній медперсонал — 27 тис. грн; молодший медперсонал — 18 тис. грн.

Для тих, хто працює у зонах можливих бойових дій: лікарі — 28 тис. грн; середній медперсонал — 18 тис. грн; молодший медперсонал — 9 тис. грн.

“Нам важливо підтримати лікарів, які продовжують працювати в надскладних умовах і щодня рятують життя людей”, - додала премʼєр.