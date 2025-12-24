Мобільні реабілітаційні команди УЧХ за рік здійснили понад 9000 виїздів

Мобільні реабілітаційні команди Українського Червоного Хреста (УЧХ) за рік здійснили понад 9000 виїздів до пацієнтів, повідомив департамент комунікацій і маркетингу Національного комітету Товариства Червоного Хреста України.

Мобільні реабілітаційні команди УЧХ працюють у 13 областях країни. За рік вони надали підтримку майже 2000 бенефіціарам за місцем проживання та у спеціально облаштованих реабілітаційних просторах. Упродовж 2025 року функціонували дев’ять реабілітаційних просторів Українського Червоного Хреста, сім із яких було відкрито саме цього року.

Суттєвою частиною діяльності команд фізичної та психічної реабілітації УЧХ стало забезпечення пацієнтів допоміжними засобами — загалом передано понад 2000 одиниць.

Фахівці мобільних реабілітаційних команд проводять навчальні заходи для родичів пацієнтів, представників медичної та соціальної сфер і мешканців громад.

Наприкінці року було поновлено програму соціального відновлення, у якій взяли участь 43 ветеранські родини. Програма спрямована на підтримку відновлення, адаптації та зміцнення родинних ресурсів після пережитого досвіду війни.