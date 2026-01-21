Інтерфакс-Україна
Медицина
11:28 21.01.2026

Стартувало навчання для ветеранок за програмою REDpreneur Women

1 хв читати
Стартувало навчання для ветеранок за програмою REDpreneur Women

Стартувало навчання першої когорти програми REDpreneur Women для ветеранок.

“20 січня розпочалося навчання першої когорти програми REDpreneur Women — ініціативи з підтримки ветеранок через розвиток бізнесу та соціальних інновацій в Україні”, - повідомив УЧХ у Фейсбуці у середу.

У навчанні беруть участь 25 ветеранок, які пройшли конкурсний відбір і прагнуть розвинути власну справу, втілювати соціальні ініціативи або започаткувати ветеранський бізнес. 

Навчальний процес поєднує освітні модулі, індивідуальне менторство та групові консультації й надає учасницям можливість системно опрацювати власні ідеї, отримати практичні інструменти для підприємницької діяльності та поступово перейти до їх реалізації.

REDpreneur Women — це 12-тижнева онлайн-програма, спрямована на розвиток практичних знань і навичок, необхідних для створення, запуску та розвитку ветеранського бізнесу, зокрема соціально орієнтованого. Програма охоплює роботу з бізнес-ідеєю, фінансове та маркетингове планування, використання цифрових і ШІ-інструментів, а також знайомство з можливостями державної, донорської та грантової підтримки ветеранського підприємництва. За результатами навчання 17 учасниць отримають грантове фінансування у сумі 7 000 євро.

Програму REDpreneur Women реалізує Український Червоний Хрест у партнерстві з Австрійським Червоним Хрестом, Міністерством у справах ветеранів України та Українським ветеранським фондом, за підтримки австрійського фонду NACHBAR IN NOT та Austrian Development Agency. Навчальна та менторська складова програми впроваджується у партнерстві з Ukrainian Future Business Incubator.

 

Теги: #redpreneur_women #тчху

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:20 20.01.2026
Волонтери УЧХ працюють у теплопунктах столиці

Волонтери УЧХ працюють у теплопунктах столиці

11:39 20.01.2026
Від початку війни до служби розшуку УЧХ звернулись майже 185 тисяч громадян

Від початку війни до служби розшуку УЧХ звернулись майже 185 тисяч громадян

12:33 19.01.2026
Майже 1,5 тис. карток благодійника УЧХ "Charity" видано у 2025 році

Майже 1,5 тис. карток благодійника УЧХ "Charity" видано у 2025 році

10:15 19.01.2026
УЧХ підтримує людей без світла та тепла

УЧХ підтримує людей без світла та тепла

21:28 18.01.2026
У столиці розгорнуто додатковий теплопункт УЧХ

У столиці розгорнуто додатковий теплопункт УЧХ

21:43 16.01.2026
Лубінець: заяви МКЧХ, що зрівнюють агресора і жертву, є небезпечними

Лубінець: заяви МКЧХ, що зрівнюють агресора і жертву, є небезпечними

16:45 15.01.2026
УЧХ розгорнув теплопункт у Полтаві

УЧХ розгорнув теплопункт у Полтаві

16:27 15.01.2026
УЧХ евакуював підопічних психоневрологічного інтернату на Чернігівщині

УЧХ евакуював підопічних психоневрологічного інтернату на Чернігівщині

15:02 15.01.2026
Сибіга: Голову делегації МКЧХ в Україні буде викликано до МЗС для пояснень через ганебну заяву

Сибіга: Голову делегації МКЧХ в Україні буде викликано до МЗС для пояснень через ганебну заяву

11:41 15.01.2026
Понад 1,5 млн громадян отримали допомогу від мобільних медичних бригад УЧХ з початку війни

Понад 1,5 млн громадян отримали допомогу від мобільних медичних бригад УЧХ з початку війни

ВАЖЛИВЕ

Кабмін доручив МОЗ і Держпродспоживслужбі контролювати ціни на ліки - Свириденко

Калмикова анонсувала оплату лікування рубців та шрамів і проєкт щодо лікування залежностей у ветеранів у 2026р.

Кабмін підвищив зарплати для медиків на територіях активних і можливих бойових дій

Кількість госпіталізацій через Covid-19 в Києві зросла в рази за місяць - департамент охорони здоров'я

Кабмін запровадив виплату в 200 тис. грн для випускників медвишів, які працевлаштовуються в селах або прифронтових територіях

ОСТАННЄ

Зростання захворюваності на туберкульоз в Україні немає, але є випадки позалегеневого туберкульозу, - гендиректор ЦГЗ

Мережа центрів ментального здоров’я "Повернення" родини Пінчук розширилася до 10 центрів

У Києві низка аптек працюватиме цілодобово у разі тривалого знеструмлення – КМДА

Рада ратифікувала договір з ЄК та державами-членами ЄС про спільні закупівлі заходів медичного захисту

Кабмін доручив МОЗ і Держпродспоживслужбі контролювати ціни на ліки - Свириденко

Лікар "Лікарів без кордонів": На Дніпропетровщині ми працюємо в умовах, які складно назвати нормальними

Заборона маркетингу впродовж 2025 року не призвела до зниження роздрібних цін на ліки – думка

Кабмін звільнив голову Держлікслужби Ісаєнка

Міськвладі Львова та ОВА треба спільно вирішити проблему енергопостачання лікарень – очільник Держенергонагляду

Перші пацієнти звернуться для проходження програми скринінгу 40+ на початку лютого – Ляшко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА