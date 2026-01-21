Стартувало навчання для ветеранок за програмою REDpreneur Women

Стартувало навчання першої когорти програми REDpreneur Women для ветеранок.

“20 січня розпочалося навчання першої когорти програми REDpreneur Women — ініціативи з підтримки ветеранок через розвиток бізнесу та соціальних інновацій в Україні”, - повідомив УЧХ у Фейсбуці у середу.

У навчанні беруть участь 25 ветеранок, які пройшли конкурсний відбір і прагнуть розвинути власну справу, втілювати соціальні ініціативи або започаткувати ветеранський бізнес.

Навчальний процес поєднує освітні модулі, індивідуальне менторство та групові консультації й надає учасницям можливість системно опрацювати власні ідеї, отримати практичні інструменти для підприємницької діяльності та поступово перейти до їх реалізації.

REDpreneur Women — це 12-тижнева онлайн-програма, спрямована на розвиток практичних знань і навичок, необхідних для створення, запуску та розвитку ветеранського бізнесу, зокрема соціально орієнтованого. Програма охоплює роботу з бізнес-ідеєю, фінансове та маркетингове планування, використання цифрових і ШІ-інструментів, а також знайомство з можливостями державної, донорської та грантової підтримки ветеранського підприємництва. За результатами навчання 17 учасниць отримають грантове фінансування у сумі 7 000 євро.

Програму REDpreneur Women реалізує Український Червоний Хрест у партнерстві з Австрійським Червоним Хрестом, Міністерством у справах ветеранів України та Українським ветеранським фондом, за підтримки австрійського фонду NACHBAR IN NOT та Austrian Development Agency. Навчальна та менторська складова програми впроваджується у партнерстві з Ukrainian Future Business Incubator.