Зростання захворюваності на туберкульоз в Україні немає, але є випадки позалегеневого туберкульозу, - гендиректор ЦГЗ

В Україні наразі немає зростання захворюваності на туберкульоз, яке прогнозували через війну, але є випадки позалегеневого туберкульозу, повідомив генеральний директор Центру громадського здоров’я (ЦГЗ) Володимир Курпіта.

"Всі нас лякають, що після завершення війни, наприклад, може зростати захворюваність на туберкульоз. Ми не бачимо зараз ці тенденції, але ми бачимо, наприклад, перші ознаки того, що в нас з’являються випадки так званого позалегеневого туберкульозу. Це може свідчити, що нам потрібно готуватися до цієї історії", - сказав він в інтерв’ю на YouTube каналі "Доктор Булавінова".

Курпіта також повідомив, що в Україні стрімко зростає антибіотикорезистентність.

"Потрібно загалом думати в державі, яким чином з цим боротися з урахуванням того, що всі сучасні стратегії, які пов’язані зі зменшенням зараження в лікарнях через неправильне використання антибіотиків, потребують великого людського ресурсу, а в нас його немає фізично. Отже, нам потрібно вже шукати якісь інновації, нові підходи", - сказав він.

Курпіта додав, що "ми живемо у війні і щодня стикаємося з ризиками, пов’язаними з руйнуванням інфраструктури".

"Є питання стосовно того, чи підвищуються ризики, наприклад, якихось отруєнь, пов’язаних з хімічними викидами, які виникають внаслідок вибухів або внаслідок руйнування тієї ж самої інфраструктури, чи в нас залишається якісною вода, оскільки страждає водопостачання. Є велике питання щодо безпеки атомних електростанцій", - сказав він.