Інтерфакс-Україна
Медицина
11:01 04.02.2025

Захворюваність грипом перевищила епідемпоріг у Рівненській області, 28 шкіл перейшли на дистанційне навчання

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Захворюваність грипом перевищила епідемпоріг у Рівненській області, 28 шкіл перейшли на дистанційне навчання

28 шкіл перейшли на дистанційне навчання в Рівненькій області, у тому числі сім у місті рівне, через збільшення захворюваності серед дітей на грип, повідомляється на сторінці Рівненської обласної державної адміністрації у Facebook у вівторок.

"Доручив департаменту охорони здоров’я моніторити ситуацію та вживати передбачених заходів. Запобігти захворюванню також допоможуть елементарні правила гігієни. Частіше мийте руки, провітрюйте приміщення, минайте місця скупчення людей. Якщо ж з’явилися симптоми, звертайтеся до лікаря", - сказав начальник Рівненської обласної державної адміністрації Олександр Коваль.

За даними обладміністрації, 8575 жителів області захворіли на грип та ГРЗ за минулий тиждень, що на 25% більше, ніж за попередні сім днів. Більшість хворих - діти, але й серед дорослих зросла захворюваність. Рівень захворюваності перевищує епідемічний поріг на 22%. Найвищий рівень захворюваності зафіксовано в Рівненській громаді – більше чверті усіх випадків.

Теги: #грип #рівненська_область #захворюваність

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