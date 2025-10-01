Про підозру повідомлено посадовцю Держгеонадру – сприяв видобутку бурштину на Рівненщині

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру керівнику самостійного структурного підрозділу Державної служби геології та надр України в участі у злочинній організації з незаконного видобутку бурштину в Рівненської області, через що збитки держави перевищили 354 млн грн, повідомила пресслужба відомства.

"У травні працівники ДБР спільно з СБУ провели масштабну спецоперацію з викриття організованої групи, яка незаконно видобувала та продавала за кордон бурштин у Рівненській області. Через самовільне користування надрами держава зазнала збитків на понад 354 млн грн", йдеться у повідомленні пресслужби ДБР у телеграмі у середу.

Під час слідства з’ясувалося, що до діяльності організації був залучений і чиновник Держгеонадр. Він консультував під час вибору ділянок для видобутку; супроводжував процес купівлі та оформлення спецдозволів на розробку; готував документи від імені приватної фірми; організовував співпрацю з проєктними організаціями, щоб надати незаконній діяльності ознак законності; постійно консультував учасників злочинної організації щодо оформлення звітів і документів тощо.

Слідчі ДБР повідомили чиновнику про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255 (участь у злочинній організації), ч. 5 ст. 27 (пособництво), ч. 4 ст. 28 (вчинення злочину організованою групою чи злочинною організацією), ч. 3 ст. 240-1 (незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення (бурштин тощо), якщо це робиться організованою групою та завдало особливо великих збитків) КК України.

Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Планується подання клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована екологічна прокуратура Офісу Генерального прокурора.