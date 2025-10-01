Інтерфакс-Україна
Події
15:25 01.10.2025

Про підозру повідомлено посадовцю Держгеонадру – сприяв видобутку бурштину на Рівненщині

2 хв читати
Про підозру повідомлено посадовцю Держгеонадру – сприяв видобутку бурштину на Рівненщині

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру керівнику самостійного структурного підрозділу Державної служби геології та надр України в участі у злочинній організації з незаконного видобутку бурштину в Рівненської області, через що збитки держави перевищили 354 млн грн, повідомила пресслужба відомства.

"У травні працівники ДБР спільно з СБУ провели масштабну спецоперацію з викриття організованої групи, яка незаконно видобувала та продавала за кордон бурштин у Рівненській області. Через самовільне користування надрами держава зазнала збитків на понад 354 млн грн", йдеться у повідомленні пресслужби ДБР у телеграмі у середу.

Під час слідства з’ясувалося, що до діяльності організації був залучений і чиновник Держгеонадр. Він консультував під час вибору ділянок для видобутку; супроводжував процес купівлі та оформлення спецдозволів на розробку; готував документи від імені приватної фірми; організовував співпрацю з проєктними організаціями, щоб надати незаконній діяльності ознак законності; постійно консультував учасників злочинної організації щодо оформлення звітів і документів тощо.

Слідчі ДБР повідомили чиновнику про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255 (участь у злочинній організації), ч. 5 ст. 27 (пособництво), ч. 4 ст. 28 (вчинення злочину організованою групою чи злочинною організацією), ч. 3 ст. 240-1 (незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення (бурштин тощо), якщо це робиться організованою групою та завдало особливо великих збитків) КК України.

Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Планується подання клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована екологічна прокуратура Офісу Генерального прокурора.

Теги: #рівненська_область #підозра #бурштин #видобуток #дбр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:43 01.10.2025
СБУ повідомила про ліквідацію 11 нових схем ухилення від мобілізації в різних областях

СБУ повідомила про ліквідацію 11 нових схем ухилення від мобілізації в різних областях

14:50 01.10.2025
СБУ заочно повідомила про підозру російському генералу, що командував підривом Каховської ГЕС

СБУ заочно повідомила про підозру російському генералу, що командував підривом Каховської ГЕС

13:16 01.10.2025
Загуменний: Відрядження мали винятково службовий характер, підтверджувальні документи є

Загуменний: Відрядження мали винятково службовий характер, підтверджувальні документи є

17:29 30.09.2025
Повідомлено про підозру десятьом окупантам за катування цивільних на Херсонщині

Повідомлено про підозру десятьом окупантам за катування цивільних на Херсонщині

16:27 30.09.2025
Поліція викрила чиновника КМДА, який підроблював документи про відрядження, щоб виїхати за кордон під час війни

Поліція викрила чиновника КМДА, який підроблював документи про відрядження, щоб виїхати за кордон під час війни

15:14 30.09.2025
Зрадник, що служив окупантам у захопленій херсонській колонії, проведе за гратами 15 років

Зрадник, що служив окупантам у захопленій херсонській колонії, проведе за гратами 15 років

14:14 30.09.2025
Судитимуть експосадовців Міноборони, які завдали державі збитків на 2,4 млрд грн - ДБР

Судитимуть експосадовців Міноборони, які завдали державі збитків на 2,4 млрд грн - ДБР

10:29 30.09.2025
ДБР викрило новий епізод махінацій із закупівлею ліжок для військових на Дніпропетровщині

ДБР викрило новий епізод махінацій із закупівлею ліжок для військових на Дніпропетровщині

11:48 29.09.2025
Інстаграм-блогерку викрито в ухиленні від сплати податків майже на 11,5 млн грн

Інстаграм-блогерку викрито в ухиленні від сплати податків майже на 11,5 млн грн

15:42 26.09.2025
Трьох посадовців Київського авіаційного інституту підозрюють у заволодінні понад 16,6 млн грн через "мертві душі"

Трьох посадовців Київського авіаційного інституту підозрюють у заволодінні понад 16,6 млн грн через "мертві душі"

ВАЖЛИВЕ

Зеленський присвоїв звання Герой України посмертно Андрію Парубію, Геннадію Афанасьєву, Степану Чубенку та Володимиру Валуленку

Прем’єрка Данії перед початком неформального саміту ЄС: Війна в Україні – це загроза всім нам

Зеленський доручив з'ясувати причини жахливих наслідків негоди в Одесі, 3 жовтня очікує на доповідь

Зеленський присвоїв відзнаку "Місто-герой України" 16 містам

Темпи просування окупантів у вересні впали майже вдвічі – DeepState

ОСТАННЄ

Раді пропонують змінити назву розмінної монети "копійка" на "шаг"

Улютін обговорив зі спецпредставницею ЄС з питань українців питання поступового завершення режиму тимчасового захисту

Фінляндія та Швеція закликають ЄС використати заморожені російські кошти для кредиту Україні – ЗМІ

Негода в Одесі забрала життя співробітниці з "Укрзалізниці " – голова правління

Держспецзв’язку виявила серію кібератак на представників Сил оборони, зокрема через месенджер Signal

Кілька країн ЄС захищають право вето на заявки на членство в ЄС з власних причин, що може зашкодити Україні – ЗМІ

Ведучий телеканалу ICTV Карп'як повідомив про рішення мобілізуватися

Київ закликає українців з окупованих та історичних українських земель не брати участь у війні РФ

Свириденко закликала ЄК пришвидшити підготовку техдокументів по переговорному процесу про вступ України в ЄС

Сибіга обговорив зі спеціальною посланницею з питань українців в ЄС ключові питання захисту прав та інтересів громадян України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА