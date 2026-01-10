Сибіга: Радбез ООН збереться 12 січня на екстрене засідання через масовані атаки РФ по України

Фото: https://www.president.gov.ua/

Рада Безпеки ООН збереться у понеділок, 12 січня, на екстрене засідання на тлі нещодавніх атак Росії по Україні, зокрема із застосуванням балістичної ракети середньої дальності, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Він зазначив у мережі Х, що це буде "після нашого термінового запиту".

"На засіданні розглядатимуться кричущі порушення Росією Статуту ООН. Ми закликаємо членів Ради Безпеки продемонструвати єдність у прагненні зупинити агресію, захистити цивільних людей та підтвердити непохитну підтримку суверенітету України", - написав міністр.

Він підкреслив, що російські атаки підривають міжнародну безпеку та мирні зусилля Сполучених Штатів, європейських держав та інших партнерів. "Міжнародна спільнота має діяти негайно, щоб забезпечити відповідальність, посилити тиск на агресора та відновити тривалий мир", - підсумував Сибіга.

Як повідомлялося , РФ останні дні знов наносить масовані авіа- і ракетні удари по Україні, Москва заявляє про застосування гіперзвукової ракети "Орєшник".