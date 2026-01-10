Інтерфакс-Україна
Події
18:09 10.01.2026

Сибіга: Радбез ООН збереться 12 січня на екстрене засідання через масовані атаки РФ по України

1 хв читати
Сибіга: Радбез ООН збереться 12 січня на екстрене засідання через масовані атаки РФ по України
Фото: https://www.president.gov.ua/

Рада Безпеки ООН збереться у понеділок, 12 січня, на екстрене засідання на тлі нещодавніх атак Росії по Україні, зокрема із застосуванням балістичної ракети середньої дальності, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Він зазначив у мережі Х, що це буде "після нашого термінового запиту".

"На засіданні розглядатимуться кричущі порушення Росією Статуту ООН. Ми закликаємо членів Ради Безпеки продемонструвати єдність у прагненні зупинити агресію, захистити цивільних людей та підтвердити непохитну підтримку суверенітету України", - написав міністр.

Він підкреслив, що російські атаки підривають міжнародну безпеку та мирні зусилля Сполучених Штатів, європейських держав та інших партнерів. "Міжнародна спільнота має діяти негайно, щоб забезпечити відповідальність, посилити тиск на агресора та відновити тривалий мир", - підсумував Сибіга.

Як повідомлялося , РФ останні дні знов наносить масовані авіа- і ракетні удари по Україні, Москва заявляє про застосування гіперзвукової ракети "Орєшник".

Теги: #рада_безпеки_оон #сибіга

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:47 09.01.2026
Сибіга: Україна чекає реакції на атаку РФ від країн, які засудили начебто удар української сторони по резиденції Путіна

Сибіга: Україна чекає реакції на атаку РФ від країн, які засудили начебто удар української сторони по резиденції Путіна

17:31 09.01.2026
Сибіга: переконаний, що будуть додаткові рішення щодо посилення ППО

Сибіга: переконаний, що будуть додаткові рішення щодо посилення ППО

14:09 09.01.2026
Українська делегація готова відбути до США для продовження перемовин - Сибіга

Українська делегація готова відбути до США для продовження перемовин - Сибіга

12:21 09.01.2026
Сибіга закликав країни Перської затоки відреагувати на атаку РФ, що завдала шкоди посольству Катару

Сибіга закликав країни Перської затоки відреагувати на атаку РФ, що завдала шкоди посольству Катару

21:13 07.01.2026
Україна відреагувала на звернення щодо полоненого громадянина Гани та запросила главу МЗС країни до Києва

Україна відреагувала на звернення щодо полоненого громадянина Гани та запросила главу МЗС країни до Києва

14:31 07.01.2026
Сибіга – міністру МЗС Кіпру: переговорні кластери вступу України до ЄС важливо відкрити у 2026 р.

Сибіга – міністру МЗС Кіпру: переговорні кластери вступу України до ЄС важливо відкрити у 2026 р.

18:55 06.01.2026
Глави МЗС України та Чехії домовилися "перегорнути сторінку нещодавніх обмінів заявами" та посилити політичний діалог на рівні міністерств

Глави МЗС України та Чехії домовилися "перегорнути сторінку нещодавніх обмінів заявами" та посилити політичний діалог на рівні міністерств

18:42 05.01.2026
Зеленський очікує від Сибіги пропозиції щодо кандидатури нового першого заступника міністра закордонних справ

Зеленський очікує від Сибіги пропозиції щодо кандидатури нового першого заступника міністра закордонних справ

06:33 03.01.2026
Сибіга під час візиту на Сумщину провів телефонні розмови з главами МЗС Кіпру, Швейцарії та Франції

Сибіга під час візиту на Сумщину провів телефонні розмови з главами МЗС Кіпру, Швейцарії та Франції

22:30 02.01.2026
Сибіга підтримав посла України в Чехії Зварича після критики з боку чеського голови МЗС

Сибіга підтримав посла України в Чехії Зварича після критики з боку чеського голови МЗС

ВАЖЛИВЕ

Голова комітету Ради Маслов є кандидатом на міністра юстиції, а Мудра залишається заступником керівника ОП

В Києві введено аварійне відключення за командою Укренерго, зупинене водопостачання та електротранспорт – КМДА

Системи водовідведення та водопостачання в Києві після атаки РФ повернулися до штатного режиму – Ковальчук

Обережно очікуємо часткового відновлення тепла в Києві протягом доби, у складніших ситуаціях буде трохи довше – Ковальчук

Наразі 5800 будинків у Києві без тепла із 6 тис., які були без нього на ранок – Ковальчук

ОСТАННЄ

Динамічне ціноутворення на СВ набуде чинності у найближчі тижні – глава "Укрзалізниці"

Свириденко: Децентралізована генерація — це питання виживання держави в умовах війни

Перші 7 вагонів незламності вже працюють на знеструмленій Київщині - УЗ

Одна людина загинула, троє постраждали через атаки ворога у суботу - Дніпропетровська ОВА

Росіяни завдали подвійного ракетного удару по Харкову, без постраждалих - мер

Окупанти масовано атакували безпілотниками Лозову Харківської області, поранено мирного мешканця

Зеленський розраховує, що наступного тижня Рада призначить Федорова на посаду міністра оборони

Зеленський розраховує на посилення дипломатичного тиску на Росію для завершення війни

Резервне живлення забезпечує безперебійну роботу медзакладів Києва

Голова комітету Ради Маслов є кандидатом на міністра юстиції, а Мудра залишається заступником керівника ОП

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА