15:51 09.01.2026

СБУ повідомила про заочну підозру полковнику РФ, який наказував бити "Кинджалами" по енергетиці України

Служба безпеки України зібрала нові докази, які підтверджують, що ворог цілеспрямовано та свідомо знищує цивільну інфраструктуру України за допомогою ракет і ударних дронів, повідомляє СБУ.

"За результатами комплексних заходів встановлено, що одним із військових керівників рф, який віддавав відповідні накази, є полковник Олексій Ямакіді – екскомандир 44-го окремого авіаполку особливого призначення дальньої авіації військово-повітряних сил рф", - йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в п'ятницю.

За інформацією відомства, СБУ задокументувала нові епізоди ворожих атак, коли саме Ямакіді наказав застосувати гіперзвукові аеробалістичні ракетні комплекси 9-С-7760 "Кинджал" по енергетичних об’єктах України.

"У такий спосіб рашисти намагаються знищити електричну і теплову генерацію нашої держави, щоб залишити людей без світла та опалення в зимову пору року", - наголошується в повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Олексію Ямакіді про нову заочну підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб, які спричинили загибель людей).

У відомстві нагадують, що влітку 2025 року цей окупант уже отримав підозру від СБУ за іншими епізодами обстрілів України.

Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності.

Розслідування проводили спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.

Теги: #сбу #підозра

