16:09 09.01.2026

ВАКС конфіскував елітне авто родини екскерівника Харківського обласного ТЦК

За матеріалами Державного бюро розслідувань (ДБР) суд конфіскував елітне авто родини колишнього керівника Харківського обласного ТЦК та постановив повернути вартість іншого, повідомляє ДБР.

В телеграм-каналі в п'ятницю відомство зазначає, що Вищий антикорупційний суд (ВАКС) частково задовольнив позов прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) про визнання необґрунтованими активів, які перебували в користуванні родини колишнього виконуючого обов’язки начальника Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

За інформацією Бюро, у травні 2025 року працівники ДБР у взаємодії з Національним агентством з питань запобігання корупції викрили факти необґрунтованого збагачення експосадовця ТЦК.

"На підставі зібраних ДБР матеріалів прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про цивільну конфіскацію активів на суму 4 млн 850 тис. грн, які перебували в користуванні родини посадовця", - зазначають в ДБР.

В повідомленні уточнюється, що йдеться про автомобілі BMW X6 (2023 року випуску) та Toyota Camry Hybrid (2022 року випуску), які у 2023–2024 роках набули у приватну власність близькі особи посадовця. У період набуття цих авто чоловік обіймав посади начальника районного ТЦК та СП та виконувача обов’язків начальника обласного ТЦК та СП.

"Суд визнав необґрунтованими активами ці два автомобілі та ухвалив рішення стягнути в дохід держави один з автомобілів та вартість іншого автомобіля, що складає понад 4 млн грн", - повідомляють в ДБР.

Робота щодо перевірки інших посадовців триває.

Теги: #вакс #конфіскація #дбр

