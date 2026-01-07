ДБР затримало військового РТЦК Івано-Франківщини за побиття військовозобов'язаних

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали військовослужбовця взводу охорони одного з районних ТЦК Івано-Франківщини, який спільно із керівництвом принижував і бив військовозобов’язаних, повідомляє ДБР.

В телеграм-каналі в середу Бюро зазначає, що начальнику цього ж ТЦК повідомили про підозру у листопаді 2025 року.

"Після того, як ДБР перевірило скарги громадян щодо побиття, катування та вимагання грошей в одному з прикарпатських ТЦК, а також після офіційних публікацій у ЗМІ, до правоохоронних органів почала звертатися ще більша кількість осіб, які постраждали від дій групи військовослужбовців РТЦК на чолі з керівником", - йдеться в повідомленні Бюро.

За інформацією ДБР, у ході досудового розслідування слідчі встановили низку фактів приниження та неправомірного застосування сили.

"Через завдані тілесні ушкодження потерпілий отримав тяжкі травми і потребував хірургічного видалення одного з органів", - уточнюється в повідомленні.

Суд узяв офіцера та його підлеглого під варту без права застави.