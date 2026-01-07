Інтерфакс-Україна
Події
16:01 07.01.2026

ДБР затримало військового РТЦК Івано-Франківщини за побиття військовозобов'язаних

1 хв читати
ДБР затримало військового РТЦК Івано-Франківщини за побиття військовозобов'язаних

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали військовослужбовця взводу охорони одного з районних ТЦК Івано-Франківщини, який спільно із керівництвом принижував і бив військовозобов’язаних, повідомляє ДБР.

В телеграм-каналі в середу Бюро зазначає, що начальнику цього ж ТЦК повідомили про підозру у листопаді 2025 року.

"Після того, як ДБР перевірило скарги громадян щодо побиття, катування та вимагання грошей в одному з прикарпатських ТЦК, а також після офіційних публікацій у ЗМІ, до правоохоронних органів почала звертатися ще більша кількість осіб, які постраждали від дій групи військовослужбовців РТЦК на чолі з керівником", - йдеться в повідомленні Бюро.

За інформацією ДБР, у ході досудового розслідування слідчі встановили низку фактів приниження та неправомірного застосування сили.

"Через завдані тілесні ушкодження потерпілий отримав тяжкі травми і потребував хірургічного видалення одного з органів", - уточнюється в повідомленні.

Суд узяв офіцера та його підлеглого під варту без права застави.

Теги: #івано_франківськ #затримання #дбр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:53 07.01.2026
В Івано-Франківську збудують університетську клініку

В Івано-Франківську збудують університетську клініку

14:20 07.01.2026
ДБР: судитимуть посадовця ТЦК Одещини і правоохоронців за хабарництво на ухилянтах

ДБР: судитимуть посадовця ТЦК Одещини і правоохоронців за хабарництво на ухилянтах

10:28 07.01.2026
ДБР: затримано киянина, який вимагав $100 тис. у посадовця ТЦК нібито для працівників Бюро

ДБР: затримано киянина, який вимагав $100 тис. у посадовця ТЦК нібито для працівників Бюро

16:22 05.01.2026
СБУ: в Києві затримано 25-річну жінку, яка за завданням ворога підірвала авто військового в Оболонському районі

СБУ: в Києві затримано 25-річну жінку, яка за завданням ворога підірвала авто військового в Оболонському районі

16:05 05.01.2026
ДБР повідомило правоохоронцю про підозру у вчиненні смертельної ДТП на Рівненщині в стані сп’яніння

ДБР повідомило правоохоронцю про підозру у вчиненні смертельної ДТП на Рівненщині в стані сп’яніння

13:58 05.01.2026
У Німеччині затримали екснардепа, підозрюваного у відмиванні коштів, - ДБР

У Німеччині затримали екснардепа, підозрюваного у відмиванні коштів, - ДБР

12:50 03.01.2026
Затримання Мадуро було узгоджено – ЗМІ

Затримання Мадуро було узгоджено – ЗМІ

15:14 02.01.2026
Зеленський доручив направити на розгляд Ради пропозиції про оновлення ДБР

Зеленський доручив направити на розгляд Ради пропозиції про оновлення ДБР

11:47 02.01.2026
ДБР: ліквідовано міжнародний канал постачання кокаїну в Україну, в Одесі затримано організатора

ДБР: ліквідовано міжнародний канал постачання кокаїну в Україну, в Одесі затримано організатора

10:25 02.01.2026
У Запоріжжі судитимуть військових командирів, яких обвинувачують у виплаті бойових виплатах штабним працівникам - ДБР

У Запоріжжі судитимуть військових командирів, яких обвинувачують у виплаті бойових виплатах штабним працівникам - ДБР

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: гарантія №1 – наша сильна, укомплектована армія, 800 тис. з нормальною зброєю

Зеленський: лютий може бути робочим місяцем щодо змін в законодавстві

Зеленський щодо готовності РФ на припинення вогню: Росія "крутить носом", але деякі наші партнери можуть ніс відкрутити, якщо захочуть

Зеленський: думаю, що я найближчим часом зустрінусь з Трампом

В Україну не надходили нові системи ППО від США, постачання ракет до них хочемо прискорити – Зеленський

ОСТАННЄ

Ветеран-оператор РЕБ може застосувати свої військові компетенції як інженер радіочастотних систем і спеціаліст із телекомунікацій - Мінветеранів

У міністра спорту Бідного 15 радників на громадських засадах

Львівська ОВА терміново перевірить готовність об’єктів критичної інфраструктури працювати в кризових умовах – Козицький після заяв Садового

Мінрозвитку попереджає про погіршення погоди, створено штаб з ліквідації наслідків НС на головних дорогах

Зеленський щодо того, чи він розглядає Д. Кулебу на нову посаду: не скажу

Американський десант захопив танкер "тіньового флоту" РФ Marinera - ЗМІ

Мережко: декларації з Парижа — важливий сигнал, але Кремль може відкинути "мирний план"

Зеленський: гарантія №1 – наша сильна, укомплектована армія, 800 тис. з нормальною зброєю

Зеленський: лютий може бути робочим місяцем щодо змін в законодавстві

Видавництво Vivat відкрило 20 книгарню

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА