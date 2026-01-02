Інтерфакс-Україна
Події
15:14 02.01.2026

Зеленський доручив направити на розгляд Ради пропозиції про оновлення ДБР

1 хв читати
Зеленський доручив направити на розгляд Ради пропозиції про оновлення ДБР

Президент України Володимир Зеленський доручив підготувати та направити на розгляд Верховної Ради пропозиції про оновлення Державного бюро розслідувань (ДБР), повідомив він у телеграм-каналі.

"Доручив підготувати та оперативно направити на розгляд Верховної Ради України пропозиції про оновлення Державного бюро розслідувань. Очікую, що президентський законопроєкт буде напрацьований уже в січні і невідкладно внесений до парламенту", - написав Зеленський у п’ятницю.

 

Теги: #законопроєкт #оновлення #дбр

