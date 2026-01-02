15:14 02.01.2026
Зеленський доручив направити на розгляд Ради пропозиції про оновлення ДБР
Президент України Володимир Зеленський доручив підготувати та направити на розгляд Верховної Ради пропозиції про оновлення Державного бюро розслідувань (ДБР), повідомив він у телеграм-каналі.
"Доручив підготувати та оперативно направити на розгляд Верховної Ради України пропозиції про оновлення Державного бюро розслідувань. Очікую, що президентський законопроєкт буде напрацьований уже в січні і невідкладно внесений до парламенту", - написав Зеленський у п’ятницю.