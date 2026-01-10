Інтерфакс-Україна
Події
15:58 10.01.2026

Сім суден "тіньового флоту" уникли затримання в Карибському морі за добу – Пентагон

2 хв читати
Сім суден "тіньового флоту" уникли затримання в Карибському морі за добу – Пентагон

Речник Пентагону Шон Парнелл повідомив про сім нафтових танкерів тзв "тіньового флоту", які змінили курс, щоб уникнути перехоплення американськими військовими в акваторії Карибського моря за минулу добу.

"Блокада з боку Міністерства війни в Карибському морі залишається в силі і є дуже ефективною. Тільки за останні 24 години щонайменше сім нафтових суден "тіньового флоту" розвернулися, щоб уникнути перехоплення, оскільки вони знають, що ми не жартуємо", - написав Парнелл в соцмережі Х в суботу.

При цому він не уточнив, чи афілійовані ці танкери з РФ, чи ні, але повідомив, що вони займалися транспортуванням нафти з Венесуели.

"Дні, коли злочинна діяльність процвітала в нашій півкулі, закінчилися завдяки президенту Трампу та міністру Хеґсету. Міністерство війни разом із нашими міжвідомчими партнерами буде вистежувати та перехоплювати ВСІ судна "тіньового флоту", що транспортують венесуельську нафту, у визначений нами час та у визначеному нами місці", - написав Парнелл.

Як повідомлялося, США 8 січня захопили нафтовий танкер Marinera (раніше називався Bella 1), який йшов під прапором РФ, після тижневого переслідування. Пізніше Південне командування США повідомило про захоплення в Карибському морі бездержавного судна М/T Sophia, а згодом і моторного танкера Olina, які також належали до тіньового флоту РФ та перебували під санкціями.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтримав дії США проти танкерів російського тіньового флоту, коментуючи захоплення "Оліни". У той же час посол України в США Ольга Стефанішина повідомила, що серед членів екіпажу Bella-1 є українські громадяни.

Теги: #танкер #пентагон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:48 09.01.2026
США повідомили про захоплення танкера Olina тіньового флоту РФ

США повідомили про захоплення танкера Olina тіньового флоту РФ

15:42 09.01.2026
США проводять затримання танкера Olina в Карибському морі – ЗМІ

США проводять затримання танкера Olina в Карибському морі – ЗМІ

13:57 08.01.2026
У танкера Marinera/Bella 1 виявився російський власник – ЗМІ

У танкера Marinera/Bella 1 виявився російський власник – ЗМІ

13:23 08.01.2026
Танкер Elbus атаковано БпЛА біля берегів Туреччини – ЗМІ

Танкер Elbus атаковано БпЛА біля берегів Туреччини – ЗМІ

20:14 07.01.2026
Сибіга про захоплення США танкера російського тіньового флоту: Ми вітаємо такий підхід до взаємодії з Росією

Сибіга про захоплення США танкера російського тіньового флоту: Ми вітаємо такий підхід до взаємодії з Росією

19:26 02.01.2026
Космічні сили США в 2026 році запустять супутники для тестування орбітального дозаправлення

Космічні сили США в 2026 році запустять супутники для тестування орбітального дозаправлення

17:25 20.11.2025
Зеленський зустрівся з посадовцями з Пентагону - джерело

Зеленський зустрівся з посадовцями з Пентагону - джерело

10:05 19.11.2025
Високопосадовці Пентагону прибули до Києва з метою відновити переговори щодо завершення війни — ЗМІ

Високопосадовці Пентагону прибули до Києва з метою відновити переговори щодо завершення війни — ЗМІ

19:40 30.09.2025
Глава Пентагону заявив про необхідність посилення фізпідготовки військовослужбовців

Глава Пентагону заявив про необхідність посилення фізпідготовки військовослужбовців

ВАЖЛИВЕ

Голова комітету Ради Маслов є кандидатом на міністра юстиції, а Мудра залишається заступником керівника ОП

В Києві введено аварійне відключення за командою Укренерго, зупинене водопостачання та електротранспорт – КМДА

Системи водовідведення та водопостачання в Києві після атаки РФ повернулися до штатного режиму – Ковальчук

Обережно очікуємо часткового відновлення тепла в Києві протягом доби, у складніших ситуаціях буде трохи довше – Ковальчук

Наразі 5800 будинків у Києві без тепла із 6 тис., які були без нього на ранок – Ковальчук

ОСТАННЄ

Голова комітету Ради Маслов є кандидатом на міністра юстиції, а Мудра залишається заступником керівника ОП

Свириденко: Уряд доручив забезпечити безперебійну роботу пунктів незламності

Росіяни поділили в інфраструктурний об’єкт у Харкові, наслідки уточнюються

Зеленський обговорив з Будановим питання посилення санкційної політики

Петиція до Кабміну про запровадження кримінальної відповідальності за насильство над тваринами набрала 25 тис. голосів

Семеро поранених у Слов’янську після бомбового удару - поліція

Трамп і Зеленський можуть підписати угоду щодо післявоєнного відновлення України під час економічного форуму в Давосі – ЗМІ

Відновлення теплопостачання в Києві та області планується до кінця доби, зі світлом ситуація складніша – прем'єр

Зеленський заслухав доповідь керівника СБУ Хмари про операцій проти ворога

Велика Британія виділяє GBP200 млн на підготовку військ до розгортання в Україні – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА