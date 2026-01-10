Сім суден "тіньового флоту" уникли затримання в Карибському морі за добу – Пентагон

Речник Пентагону Шон Парнелл повідомив про сім нафтових танкерів тзв "тіньового флоту", які змінили курс, щоб уникнути перехоплення американськими військовими в акваторії Карибського моря за минулу добу.

"Блокада з боку Міністерства війни в Карибському морі залишається в силі і є дуже ефективною. Тільки за останні 24 години щонайменше сім нафтових суден "тіньового флоту" розвернулися, щоб уникнути перехоплення, оскільки вони знають, що ми не жартуємо", - написав Парнелл в соцмережі Х в суботу.

При цому він не уточнив, чи афілійовані ці танкери з РФ, чи ні, але повідомив, що вони займалися транспортуванням нафти з Венесуели.

"Дні, коли злочинна діяльність процвітала в нашій півкулі, закінчилися завдяки президенту Трампу та міністру Хеґсету. Міністерство війни разом із нашими міжвідомчими партнерами буде вистежувати та перехоплювати ВСІ судна "тіньового флоту", що транспортують венесуельську нафту, у визначений нами час та у визначеному нами місці", - написав Парнелл.

Як повідомлялося, США 8 січня захопили нафтовий танкер Marinera (раніше називався Bella 1), який йшов під прапором РФ, після тижневого переслідування. Пізніше Південне командування США повідомило про захоплення в Карибському морі бездержавного судна М/T Sophia, а згодом і моторного танкера Olina, які також належали до тіньового флоту РФ та перебували під санкціями.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтримав дії США проти танкерів російського тіньового флоту, коментуючи захоплення "Оліни". У той же час посол України в США Ольга Стефанішина повідомила, що серед членів екіпажу Bella-1 є українські громадяни.