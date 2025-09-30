Інтерфакс-Україна
Події
19:40 30.09.2025

Глава Пентагону заявив про необхідність посилення фізпідготовки військовослужбовців

Фото: AP

Стандарти фізичної підготовки американських військовослужбовців за останні роки помітно знизилися, і їх потрібно підвищувати, заявив у вівторок глава Пентагону Піт Гегсет.

"Усі мають відповідати найвищим стандартам, що висуваються військовослужбовцям-чоловікам", - сказав він, під час виступу у Вашингтоні перед американськими воєначальниками.

Гегсет пояснив, що будь-який військовослужбовець відтепер має відповідати певним стандартам, незалежно від статі. Ці стандарти - різні залежно від спеціалізації. "Це абсолютно не спрямовано проти жінок-військовослужбовиць", - запевнив він.

За словами міністра, "стандарти будуть високими, гендерно нейтральними". "Якщо жінка не зможе їм відповідати - так тому й бути. Якщо слабкий чоловік не зможе відповідати - так тому й бути", заявив глава Пентагону.

Серед іншого, Гегсет запропонував армії повернутися до виконання тесту на фізпідготовку від 1990 року, оскільки згодом вимоги до бійців переглядались у бік зниження. Крім того, він вирішив, що кожен американський військовий, незалежно від звання, має проходити перевірку фізпідготовки двічі на рік. Також, з такою ж періодичністю, потрібно буде проходити перевірку стану здоров'я.

Водночас, Гегсет знову заявив, що приділяє пильну увагу зовнішньому вигляду військовослужбовців. "Більше ніяких борід, ніякого довгого волосся", маючи на увазі діючих бійців армії США.

Теги: #пентагон #армія #стандарти #сша

