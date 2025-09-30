Глава Пентагону заявив про необхідність посилення фізпідготовки військовослужбовців

Фото: AP

Стандарти фізичної підготовки американських військовослужбовців за останні роки помітно знизилися, і їх потрібно підвищувати, заявив у вівторок глава Пентагону Піт Гегсет.

"Усі мають відповідати найвищим стандартам, що висуваються військовослужбовцям-чоловікам", - сказав він, під час виступу у Вашингтоні перед американськими воєначальниками.

Гегсет пояснив, що будь-який військовослужбовець відтепер має відповідати певним стандартам, незалежно від статі. Ці стандарти - різні залежно від спеціалізації. "Це абсолютно не спрямовано проти жінок-військовослужбовиць", - запевнив він.

За словами міністра, "стандарти будуть високими, гендерно нейтральними". "Якщо жінка не зможе їм відповідати - так тому й бути. Якщо слабкий чоловік не зможе відповідати - так тому й бути", заявив глава Пентагону.

Серед іншого, Гегсет запропонував армії повернутися до виконання тесту на фізпідготовку від 1990 року, оскільки згодом вимоги до бійців переглядались у бік зниження. Крім того, він вирішив, що кожен американський військовий, незалежно від звання, має проходити перевірку фізпідготовки двічі на рік. Також, з такою ж періодичністю, потрібно буде проходити перевірку стану здоров'я.

Водночас, Гегсет знову заявив, що приділяє пильну увагу зовнішньому вигляду військовослужбовців. "Більше ніяких борід, ніякого довгого волосся", маючи на увазі діючих бійців армії США.