Інтерфакс-Україна
Події
07:54 10.01.2026

Троє людей постраждали внаслідок нічної масованої атаки БпЛА ворога у Дніпропетровській області - ОВА

1 хв читати
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Троє мирних жителів постраждали внаслідок масованої нічної атаки російських БпЛА в Кривому Розі й Дніпрі, повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа в телеграм-каналі.

photo-2026-01-10-07-21-57
"Вночі ворог знову здійснив масовану атаку БпЛА на область. 27 безпілотників, за інформацією ПвК, оборонці неба збили. Втім, є наслідки удару на кількох локаціях. У Кривому Розі та районі виникли пожежі. Понівечена інфраструктура. Сталися відключення світла. Постраждали двоє людей: 44-річний чоловік та 58-річна жінка. Інфраструктура пошкоджена і у Дніпрі. В обласному центрі та районі перебої з електропостачанням. Крім того, виникло займання в гаражному кооперативі. 2 гаражі зруйновані, ще 27 – побиті. Постраждав 34-річний чоловік", - написав Ганжа у Телеграм.

photo-2026-01-10-07-21-57-2

Також він повідомив про пошкодження приватної оселі у Самарівському районі та застосування ворогом FPV-дронів у Нікопольському районі: Марганецькій і Покровській громадах та самому райцентрі.

 

Теги: #дніпропетровський #обстріли

