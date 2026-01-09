Інтерфакс-Україна
22:44 09.01.2026

Зеленський збирається обговорити з Трампом укладення угоди про вільну торгівлю

Угода про вільну торгівлю зі США привабить в Україну інвестиції і буде додатковою гарантією економічної безпеки, заявив президент України Володимир Зеленський у інтерв'ю Bloomberg, опублікованому агенцією у п'ятницю.

"Президент Володимир Зеленський заявив у п'ятницю, що він обговорює можливу угоду про вільну торгівлю з США в рамках більш широкого пакету заходів, спрямованих на відновлення країни після війни", - повідомила агенція Bloomberg, яка взяла інтерв'ю в президента України телефоном.

"Угода передбачатиме нульові мита на торгівлю з США і застосовуватиметься до деяких промислових регіонів України, що дасть країні "дуже серйозні козирі" порівняно з сусідніми державами і потенційно привабить інвестиції та бізнес, заявив Зеленський в телефонному інтерв'ю Bloomberg.

"Український лідер зазначив, що йому потрібно буде обговорити деталі пропозиції безпосередньо з президентом Дональдом Трампом, додавши, що така угода також слугуватиме додатковою гарантією економічної безпеки", - йдеться в матеріалі Bloomberg.

Агенція зазначає також, що "Зеленський виступив з цією заявою після отримання звіту від свого головного переговірника Рустема Умєрова, який у п'ятницю мав телефонну розмову зі спеціальними посланцями Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером".

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-01-09/zelenskiy-says-trump-should-make-free-trade-deal-with-ukraine

Теги: #вільна #угода #торгівля #сша

