Інтерфакс-Україна
Події
21:41 09.01.2026

НБУ оновив положення про систему BankID

2 хв читати
НБУ оновив положення про систему BankID
Фото: https://bank.gov.ua

Національний банк України (НБУ) оновив положення про систему BankID з метою приведення його норм у відповідність до актуальних вимог законодавства у сфері електронної ідентифікації та європейських підходів у цій сфері.

"Нормативне врегулювання в системі BankID НБУ елементів, притаманних схемам електронної ідентифікації, має посилити її надійність і безпеку, розширити сфери використання та підготувати до реєстрації як схеми із середнім (substantial) рівнем довіри", – зазначили на сайті регулятора.

Зокрема, в оновленому положенні введено термін "послуга електронної ідентифікації системи BankID НБУ" та врегульовано порядок її надання. Для користування послугою передбачено вимогу щодо наявності відкритого рахунку користувача в абонента-ідентифікатора та укладеного між ними договору, який має містити умови надання послуги, а також інформацію про її вартість у разі встановлення тарифу абонентом-ідентифікатором.

Крім того, розширено обов’язки абонента-ідентифікатора щодо розміщення на вебсайті інформації про послугу, постійного зберігання документів та електронних даних, отриманих під час ідентифікації та верифікації користувача для надання послуги, а також інформування користувача та регулятора про порушення конфіденційності та/або цілісності інформації, що впливають на надання послуги електронної ідентифікації.

Оновлене положення також встановлює вимоги до абонентів-ідентифікаторів у частині кібер- та інформаційної безпеки, зокрема щодо впровадження системи управління інформаційною безпекою за стандартом ISO/IEC 27001:2022 та щорічного проведення тесту на проникнення. Для посилення захисту персональних даних користувача введено вимогу застосування динамічної багатофакторної автентифікації з боку абонента-ідентифікатора.

Також змінами передбачено можливість використовувати систему BankID НБУ фізичним особам-підприємцям як користувачам та врегульовано право закладів освіти публічного права використовувати систему на некомерційних умовах для виконання своїх функцій.

Зміни закріплені постановою правління НБУ від 8 січня 2026 року, яка набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Згідно з постановою, абоненти-ідентифікатори мають до 30 червня 2026 року привести свою діяльність у відповідність до нових вимог та поінформувати про це НБУ до 1 серпня 2026 року.

Як повідомлялося, станом на 30 вересня 2025 року до системи BankID НБУ входили 39 банків-ідентифікаторів та 107 абонентів – надавачів послуг.

Кількість успішних електронних ідентифікацій користувачів через систему BankID Нацбанку у третьому кварталі 2025 року зросла на 14,5%, до 27,7 млн проти 24,2 млн таких ідентифікацій в аналогічному періоді позаминулого року.


 

 

Теги: #bankid #регулювання #нбу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:39 07.01.2026
НБУ в грудні оштрафував банк МІБ на 14,5 млн грн, ТАСкомбанк – на 10 млн грн, Ощадбанк – на 5,5 млн грн

НБУ в грудні оштрафував банк МІБ на 14,5 млн грн, ТАСкомбанк – на 10 млн грн, Ощадбанк – на 5,5 млн грн

12:34 02.01.2026
Індекс очікувань ділової активності у грудні-2025 став найвищим для цього місяця попри зниження – НБУ

Індекс очікувань ділової активності у грудні-2025 став найвищим для цього місяця попри зниження – НБУ

16:08 31.12.2025
НБУ з 31 грудня пом’якшує валютні обмеження для резидентів Defence City

НБУ з 31 грудня пом’якшує валютні обмеження для резидентів Defence City

15:16 30.12.2025
НБУ оновив вимоги до розрахунку нормативів Н7/Н7к щодо значних експозицій

НБУ оновив вимоги до розрахунку нормативів Н7/Н7к щодо значних експозицій

08:49 17.09.2025
Спрощений порядок приєднання електроустановок до мереж необхідно продовжити на 2026р – дослідження АММУ

Спрощений порядок приєднання електроустановок до мереж необхідно продовжити на 2026р – дослідження АММУ

17:00 31.07.2025
Кількість ідентифікацій через BankID НБУ у першому півріччі зросла на третину

Кількість ідентифікацій через BankID НБУ у першому півріччі зросла на третину

19:22 27.03.2025
Рада прийняла закон про покращення умов надомної та дистанційної роботи

Рада прийняла закон про покращення умов надомної та дистанційної роботи

08:25 10.02.2025
Попит на використання BankID НБУ в 2024 зріс більш ніж вдвічі

Попит на використання BankID НБУ в 2024 зріс більш ніж вдвічі

19:04 28.01.2025
Профільний комітет погодився із пропозиціями МОЗу щодо врегулювання фармринку

Профільний комітет погодився із пропозиціями МОЗу щодо врегулювання фармринку

21:09 22.01.2025
Вміст нікотину в паучах потрібно врегулювати на законодавчому рівні

Вміст нікотину в паучах потрібно врегулювати на законодавчому рівні

ВАЖЛИВЕ

Системи водовідведення та водопостачання в Києві після атаки РФ повернулися до штатного режиму – Ковальчук

Обережно очікуємо часткового відновлення тепла в Києві протягом доби, у складніших ситуаціях буде трохи довше – Ковальчук

Наразі 5800 будинків у Києві без тепла із 6 тис., які були без нього на ранок – Ковальчук

"Укренерго" у суботу застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

СБУ продемонструвала уламки "Орєшніка", яким РФ атакувала Львівщину, і кваліфікує цей удар як воєнний злочин

ОСТАННЄ

Сили оборони відбили з початку доби 165 ворожих атак - Генштаб

Зеленський збирається обговорити з Трампом укладення угоди про вільну торгівлю

Цифрові сервіси НКЦПФР тимчасово недоступні через відсутність е/е

Скасовано обмеження руху вантажівок у Рівненській, Волинській та Житомирській областях

ДТЕК: Електропостачання у Київській області відновлено для 76 тис родин, без електрики – понад 230 тис родин

Угода ЄС і МЕРКОСУР створить найбільшу в світі зону вільної торгівлі - глава ЄК

Операція США в Венесуелі не пов'язана з ситуацією в Україні, наголошує посол

Рішення ВАКС щодо конкурсу з управління активами IDS Ukraine не фіксує порушень з боку АРМА – заява

Держспецзв’язку заборонила використання програмних продуктів "1С"

Свириденко: Електро- та теплопостачання відновлено у Кривому Розі та у населених пунктах Київської області, у Києві роботи тривають

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА