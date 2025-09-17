Спрощений порядок приєднання електроустановок до мереж необхідно продовжити на 2026р – дослідження АММУ

Спрощений порядок приєднання об'єктів нової розподіленої генерації до електричних, газорозподільних та теплових мереж має бути продовжений на 2026 рік з одночасним зниженням технічних вимог до ємності установок зберігання енергії (УЗЕ) для їх інтеграції з СЕС і ВЕС.

Така рекомендація надана у дослідженні "Посилення енергетичної стійкості громад шляхом впровадження розподіленої генерації в Україні" Асоціації малих міст України (АММУ), яку презентувала її співавторка та голова Всеукраїнської Агенції інвестицій та сталого розвитку Юлія Усенко в пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

"Ми намагалися знайти основні бар'єри, що стримують розвиток проєктів розподіленої генерації в Україні і так само спробували напрацювати рекомендовані рішення, які дозволять відповідні перепони усунути", - сказала вона.

В числі ключових регуляторних бар'єрів, які треба усунути, автори документу назвали також необхідність подовження податкових пільг на імпортне обладнання для розподіленої генерації з розширенням їх переліку для ВЕС, спрощення дозвільних процедур для встановлення дахових СЕС, а також спрощення зміни цільового призначення земельних ділянок у разі відсутності містобудівної документації на місцевому рівні та для розміщення накопичувачів енергії.

Окрім того, автори дослідження вважають за необхідне переглянути критерії класифікації малих систем розподілу (МСР) та умови їх ліцензування з метою розвитку МСР і мікромереж, звільнити об’єкти газової розподіленої генерації від вимог щодо створення обов'язкових резервів палива та створити сприятливіші умови для активних споживачів, зокрема, щодо безперешкодного продажу надлишків електроенергії та участі в агрегованих групах.

Своєю чергою, серед фінансових бар'єрів для будівництва нових об'єктів розподіленої генерації автори документу назвали дефіцит бюджетного фінансування, високу вартість кредитів комерційних банків, а також відсутність дієвих державних механізмів страхування військових ризиків для розподіленої генерації.

Серед запропонованих рішень для усунення фінансових бар'єрів названі, зокрема, розробка змішаних моделей фінансування проєктів, використання механізму консолідованих облігацій з подальшою розробкою та адаптацією до муніципальних проєктів (на зразок BGK Climate Bonds), запровадження системи страхування воєнних ризиків зі створенням спеціального страхового фонду та поширення успішної практики застосування механізму ЕСКО-контрактів для проєктів розподіленої генерації.

Водночас серед організаційних бар'єрів у дослідженні названі, зокрема, брак кваліфікованих фахівців з недостатньою інституційною спроможністю громад щодо муніципального енергетичного планування та адміністративні ускладнення з боку операторів електричних і газових мереж під час взаємодії із замовниками приєднання. Серед технічних бар'єрів – застаріла мережева інфраструктура, не розрахована на інтеграцію великої кількості малих генеруючих установок, а також радіальний принцип побудови мереж (0,4 кВ), що не дозволяє ефективно керувати двонаправленими потоками потужності

Вказане дослідження містить також аналіз сучасного стану розподіленої генерації в Україні, аналіз ефективності застосування різних технологій генеруючих установок, оцінку потенціалу для впровадження розподіленої генерації у різних регіонах України та Дорожню карту для подальшого її розвитку.