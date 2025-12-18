Інтерфакс-Україна
16:43 18.12.2025

Половина опитаних українців вважають себе європейцями - дослідження

Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Половина опитаних українців (51%) відчувають себе європейцями, свідчать результати дослідження Українського центру економічних та політичних досліджень ім. Олександра Разумкова.

Ще 42% респондентів не вважають себе європейцями, а 6% не змогли відповісти на запитання. Водночас за останні 10 років динаміка суттєво покращилася. Так, у квітні 2005 року майже 60% опитаних заявляли, що не ідентифікують себе як європейців.

"Коли люди відповідають, що відчувають себе європейцями, йдеться не стільки про самооцінку власної ідентичності, скільки про оцінку можливостей наближення до Європи як до ідеальної референтної спільноти", - зазначив заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова Михайло Міщенко під час пресконференції "Реінтеграція українців: культурно-ідентичнісні та соціально-економічні аспекти повернення" в агентстві "Інтерфакс-Україна" у четвер.

У 2025 році також зафіксовано зміни в рівні загальнонаціональної ідентифікації громадян. Так, у квітні-травні цього року 60% респондентів відповіли, що ототожнюють себе насамперед з Україною, тоді як у 2024 році таку позицію поділяли 52%.

За словами Міщенка, таким респондентам більшою мірою притаманна підтримка демократичних цінностей.

"За результатами опитування у 2025 році серед тих, хто має загальнонаціональну ідентичність і ототожнює себе з Україною, 67% відповіли, що демократія є найважливішим типом державного устрою для України", - зазначив він.

Водночас ідентифікація з Україною не суперечить, а навпаки посилює європейську ідентичність. Зокрема, серед тих, хто ототожнює себе передусім з Україною, 56% вважають себе європейцями. Серед тих, хто ідентифікує себе з регіоном, цей показник становить 45%, а серед тих, хто ототожнює себе з містом чи селом - близько 40%.

Міщенко підкреслив, що українці за кордоном залишаються частиною української соціокультурної спільноти, тому знання про ідентичність громадян, які залишилися в країні, є надзвичайно важливим для розуміння тих, хто виїхав, а також перспектив їхнього повернення. У свою чергу президент Центру Разумкова Юрий Якименко наголосив на важливості соціальної сфери у процесі євроінтеграції України.

За результатами дослідження сформульовано рекомендації для органів державної влади, органів місцевого самоврядування та міжнародних партнерів. Вони спрямовані на розробку національної стратегії реінтеграції, посилення ролі громад і створення сталих соціально-економічних умов для повернення громадян.

Проєкт реалізується за підтримки Фонду Ганнса Зайделя в Україні.

