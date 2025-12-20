Зеленський про прямий діалог Європи з РФ в разі непогодження мирної угоди: Треба ще поборотися за формат з США

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський наполягає на необхідності використання всіх можливостей залучення США до перемовин з РФ про припинення війни.

"Еманюель (Макрон, президент Франції – ІФ-У) безумовно порушував питання, що ми будемо робити, якщо не вдасться США зупинити Росію. Я йому сказав, і ще раз повторюю відверто - треба боротися за США, треба боротися за формат, коли ми з усіма союзниками і є Америка, і є союзники європейці, які підтримують нас. Я думаю, що це сильний союз і треба боротися за ньому. Якщо не вийде, то безумовно всі будуть думати про інші варіанти і інший формат. Але треба ще поборотися", - сказав Зеленський журналістам в суботу.