19:42 20.12.2025

Зеленський про прямий діалог Європи з РФ в разі непогодження мирної угоди: Треба ще поборотися за формат з США

Президент України Володимир Зеленський наполягає на необхідності використання всіх можливостей залучення США до перемовин з РФ про припинення війни.

"Еманюель (Макрон, президент Франції – ІФ-У) безумовно порушував питання, що ми будемо робити, якщо не вдасться США зупинити Росію. Я йому сказав, і ще раз повторюю відверто - треба боротися за США, треба боротися за формат, коли ми з усіма союзниками і є Америка, і є союзники європейці, які підтримують нас. Я думаю, що це сильний союз і треба боротися за ньому. Якщо не вийде, то безумовно всі будуть думати про інші варіанти і інший формат. Але треба ще поборотися", - сказав Зеленський журналістам в суботу.

Теги: #перемовини #європа #сша

