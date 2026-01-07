Зеленський: Розраховуємо, що з представниками США будуть обговорені питання ЗАЕС і територій

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

У Франції відбудеться третя сесія перемовин із представниками президента США, Україна розраховує, що будуть обговорені найскладніші питання, зокрема Запорізької АЕС і територій, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні вже була перша доповідь Рустема Умєрова щодо роботи української переговорної команди у Франції. Відбудеться чергова сесія перемовин із представниками Президента Сполучених Штатів, і це вже третя сесія таких перемовин за два дні. Розраховуємо, що будуть обговорені, зокрема, найскладніші питання з базової рамки щодо закінчення війни, а саме – питання щодо Запорізької атомної станції і територій", - написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

Також він доручив команді обговорити можливі формати зустрічей на лідерському рівні між Україною, іншими державами Європи та США.

"Україна не ховається від найскладніших питань і ніколи не буде перепоною для миру. Мир має бути достойним. І це залежить від партнерів – чи забезпечать вони реальну готовність Росії закінчити війну", - наголосив президент.

Він додав, що за підсумками цього дня очікує детальну доповідь від переговорної команди.

Президент повідомив, що у склад української делегації входять секретар РНБО Рустем Умєров, начальник Генштабу Андрій Гнатов, керівник Офісу президента Кирило Буданов, перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та заступник керівника ОП Олександр Бевз.