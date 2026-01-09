Рютте обговорив з Рубіо Арктику та зусилля з завершення війни проти України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте обговорив з державним секретарем США Марко Рубіо тему використання Арктики з безпековою метою та зусилля з завершення російсько-української війни.

"Генеральний секретар НАТО сьогодні поспілкувався з секретарем Рубіо про важливість Арктики для нашої спільної безпеки та про те, як НАТО працює над посиленням наших можливостей на Крайній Півночі. Вони також обговорили поточні зусилля під керівництвом США, спрямовані на справедливе та тривале завершення війни проти України", - повідомив речник НАТО НАТО Елісон Харт в соцмережі Х в п'ятницю.

З боку Держдепу США заступник речника Томм Піготту у першу чергу темою розмови назвав "поточні зусилля під керівництвом США, спрямовані на завершення війни між Росією та Україною шляхом переговорів". "Вони також обговорили значення безпеки Арктики для всіх союзників НАТО", - сказано в повідомленні.

Розмова відбулася на тлі заяв з боку президента США Дональда Трампа про необхідність Гренландії належати саме Сполученим Штатам у той час, коли острів є частиною Королівства Данії, яка є членом НАТО.