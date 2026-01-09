Інтерфакс-Україна
Події
20:24 09.01.2026

Рютте обговорив з Рубіо Арктику та зусилля з завершення війни проти України

1 хв читати
Рютте обговорив з Рубіо Арктику та зусилля з завершення війни проти України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте обговорив з державним секретарем США Марко Рубіо тему використання Арктики з безпековою метою та зусилля з завершення російсько-української війни.

"Генеральний секретар НАТО сьогодні поспілкувався з секретарем Рубіо про важливість Арктики для нашої спільної безпеки та про те, як НАТО працює над посиленням наших можливостей на Крайній Півночі. Вони також обговорили поточні зусилля під керівництвом США, спрямовані на справедливе та тривале завершення війни проти України", - повідомив речник НАТО НАТО Елісон Харт в соцмережі Х в п'ятницю.

З боку Держдепу США заступник речника Томм Піготту у першу чергу темою розмови назвав "поточні зусилля під керівництвом США, спрямовані на завершення війни між Росією та Україною шляхом переговорів". "Вони також обговорили значення безпеки Арктики для всіх союзників НАТО", - сказано в повідомленні.

Розмова відбулася на тлі заяв з боку президента США Дональда Трампа про необхідність Гренландії належати саме Сполученим Штатам у той час, коли острів є частиною Королівства Данії, яка є членом НАТО.

 

Теги: #нато #арктика #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:11 09.01.2026
Операція США в Венесуелі не пов'язана з ситуацією в Україні, наголошує посол

Операція США в Венесуелі не пов'язана з ситуацією в Україні, наголошує посол

19:43 09.01.2026
Сибіга привітав затримання США танкера російського тіньового флоту Olina

Сибіга привітав затримання США танкера російського тіньового флоту Olina

18:51 09.01.2026
Серед членів екіпажу затриманого США судна Bella-1 є українці - посол

Серед членів екіпажу затриманого США судна Bella-1 є українці - посол

18:36 09.01.2026
Україна надала великий літієвий проект інвесторам, пов'язаним з Трампом - ЗМІ

Україна надала великий літієвий проект інвесторам, пов'язаним з Трампом - ЗМІ

15:08 06.01.2026
Заява лідерів ЄС та Великої Британії: Безпека в Арктиці має бути досягнута союзниками по НАТО із дотриманням принципів Статуту ООН

Заява лідерів ЄС та Великої Британії: Безпека в Арктиці має бути досягнута союзниками по НАТО із дотриманням принципів Статуту ООН

01:47 06.01.2026
Прем’єр-міністр Данії: атака США на Гренландію означатиме кінець НАТО

Прем’єр-міністр Данії: атака США на Гренландію означатиме кінець НАТО

11:37 31.12.2025
Міноборони розповіло про шість основних досягнень спільного Центру Україна-НАТО з аналізу, підготовки та освіти

Міноборони розповіло про шість основних досягнень спільного Центру Україна-НАТО з аналізу, підготовки та освіти

17:40 29.12.2025
Лише 38% українців підтримують вступ до НАТО як гарантію безпеки – опитування

Лише 38% українців підтримують вступ до НАТО як гарантію безпеки – опитування

17:17 21.05.2025
РФ відмовляється підписувати угоду про відкрите море через економічні інтереси в Арктиці - Greenpeace

РФ відмовляється підписувати угоду про відкрите море через економічні інтереси в Арктиці - Greenpeace

12:31 16.02.2025
Ісландія може переглянути свою стратегію безпеки, враховуючи ситуацію навколо Арктики - прем'єрка

Ісландія може переглянути свою стратегію безпеки, враховуючи ситуацію навколо Арктики - прем'єрка

ВАЖЛИВЕ

Системи водовідведення та водопостачання в Києві після атаки РФ повернулися до штатного режиму – Ковальчук

Обережно очікуємо часткового відновлення тепла в Києві протягом доби, у складніших ситуаціях буде трохи довше – Ковальчук

Наразі 5800 будинків у Києві без тепла із 6 тис., які були без нього на ранок – Ковальчук

"Укренерго" у суботу застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

СБУ продемонструвала уламки "Орєшніка", яким РФ атакувала Львівщину, і кваліфікує цей удар як воєнний злочин

ОСТАННЄ

Скасовано обмеження руху вантажівок у Рівненській, Волинській та Житомирській областях

ДТЕК: Електропостачання у Київській області відновлено для 76 тис родин, без електрики – понад 230 тис родин

Угода ЄС і МЕРКОСУР створить найбільшу в світі зону вільної торгівлі - глава ЄК

Рішення ВАКС щодо конкурсу з управління активами IDS Ukraine не фіксує порушень з боку АРМА – заява

Держспецзв’язку заборонила використання програмних продуктів "1С"

Свириденко: Електро- та теплопостачання відновлено у Кривому Розі та у населених пунктах Київської області, у Києві роботи тривають

Україна просить скликати екстрене засідання Радбезу ООН у зв'яку з обстрілами РФ

До Верховної Ради надійшло подання президента України про звільнення Малюка - Стефанчук

Окупанти вдарили по гаражному кооперативу в Харкові, даних щодо постраждалих немає

Голова Євроради привітав затвердження угоди між ЄС і МЕРКОСУР

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА