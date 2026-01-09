Інтерфакс-Україна
Події
21:50 09.01.2026

Цифрові сервіси НКЦПФР тимчасово недоступні через відсутність е/е

Фото: https://epravda.com.ua

Цифрові сервіси Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку тимчасово недоступні у зв’язку з відсутністю електропостачання внаслідок нещодавньої російської масованої ракетно-дронової атаки, йдеться у повідомлені регулятора в Телеграм.

"Наші фахівці вже працюють над вирішенням зазначеної проблеми. Роботу всіх сервісів буде повністю відновлено в понеділок, 12 січня 2026 року, о 9:00", – зазначила НКЦПФР.

В п’ятницю Комісія провела перше засідання з новим головою Олексієм Семенюком який приступив до виконання своїх обов’язків 6 січня, замінивши на цій посаді Руслана Магомедова. З урахуванням того, що попереднє засідання регулятора було 24 грудня, було прийнято 42 рішення, але інформація про них наразі недоступна через те, що сайт НКЦПФР тимчасово не працює.

"Моє призначення — це, передусім, відповідальність за стабільність і передбачуваність регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків в складний для країни період. Йдеться не про персоналії, а про інституцію та її здатність працювати без збоїв, зберігаючи довіру учасників ринку та міжнародних партнерів", – коментував своє призначення 7 січня Семенюк.

 

