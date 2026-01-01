Зеленський призначив Олексія Семенюка головою НКЦПФР - указ

Президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Семенюка Головою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Відповідний указ №1019/2025 опублікований на сайті глави держави.

"Про призначення О.Семенюка Головою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку", - йдеться в указі.

Згідно з Єдиним державним реєстром декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, Семенюк є членом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, і належить до службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище відповідно до Закону України "Про запобігання корупції". Його посада не відноситься до посад із високим рівнем корупційних ризиків, а він сам не є національним публічним діячем за законом про запобігання легалізації (відмиванню) доходів.

У власності Семенюка перебувають два легкові автомобілі: BMW X5 2014 року випуску та Jaguar XE 2016 року випуску. Він також володіє корпоративними правами у ТОВ "Брайт Продакшн" (100%) та ТОВ "Голден Сільвер" (50%), а також торговельними марками Golden Silver і BERRY WEAR.

За даними декларації, у 2025 році Семенюк отримав дохід від підприємницької діяльності у розмірі 3 813 946 грн, а також заробітну плату за сумісництвом у таких організаціях: ТОВ "Брайт Продакшн" — 28 630 грн; Фаховий коледж економіки та управління НАСОА — 8 723 грн; ТОВ "Агрофірма Брусилів" — 3 692 грн; ТОВ "Голден Сільвер" — 21 300 грн; ТОВ "Торговий дім "ЕСІ"" — 4 340 грн.

Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський звільнив Руслана Магомедова з посади голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

