Інтерфакс-Україна
Події
01:51 01.01.2026

Зеленський призначив Олексія Семенюка головою НКЦПФР - указ

2 хв читати

Президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Семенюка Головою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Відповідний указ №1019/2025 опублікований на сайті глави держави.

"Про призначення О.Семенюка Головою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку", - йдеться в указі.

Згідно з Єдиним державним реєстром декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, Семенюк є членом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, і належить до службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище відповідно до Закону України "Про запобігання корупції". Його посада не відноситься до посад із високим рівнем корупційних ризиків, а він сам не є національним публічним діячем за законом про запобігання легалізації (відмиванню) доходів.

У власності Семенюка перебувають два легкові автомобілі: BMW X5 2014 року випуску та Jaguar XE 2016 року випуску. Він також володіє корпоративними правами у ТОВ "Брайт Продакшн" (100%) та ТОВ "Голден Сільвер" (50%), а також торговельними марками Golden Silver і BERRY WEAR.

За даними декларації, у 2025 році Семенюк отримав дохід від підприємницької діяльності у розмірі 3 813 946 грн, а також заробітну плату за сумісництвом у таких організаціях: ТОВ "Брайт Продакшн" — 28 630 грн; Фаховий коледж економіки та управління НАСОА — 8 723 грн; ТОВ "Агрофірма Брусилів" — 3 692 грн; ТОВ "Голден Сільвер" — 21 300 грн; ТОВ "Торговий дім "ЕСІ"" — 4 340 грн.

Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський звільнив Руслана Магомедова з посади голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Джерела: https://www.president.gov.ua/documents/10192025-57853

Теги: #призначення #нкцпфр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:50 17.12.2025
Україна виконала норматив призначення суддів за програмою Ukraine Facility

Україна виконала норматив призначення суддів за програмою Ukraine Facility

15:10 15.12.2025
Інвестування має бути доступним кожному, а не лише фінансовим професіоналам - Руслан Магомедов, голова НКЦПФР

Інвестування має бути доступним кожному, а не лише фінансовим професіоналам - Руслан Магомедов, голова НКЦПФР

20:34 13.12.2025
Гетманцев про зміну складу НКЦПФР: Думаю, що це питання найближчих тижнів

Гетманцев про зміну складу НКЦПФР: Думаю, що це питання найближчих тижнів

15:28 08.12.2025
Голова профільного комітету Ради вітає рішення половини членів НКЦПФР про відставку

Голова профільного комітету Ради вітає рішення половини членів НКЦПФР про відставку

15:41 22.11.2025
Уряд призначив нового держсекретаря Мінкультури України

Уряд призначив нового держсекретаря Мінкультури України

18:19 18.11.2025
НКЦПФР зареєструвала випуск акцій "Київміськбуду" на 2,56 млрд грн

НКЦПФР зареєструвала випуск акцій "Київміськбуду" на 2,56 млрд грн

08:50 29.10.2025
Голова профільного комітету Ради вважає неможливим розвиток фондового ринку без оновлення НКЦПФР

Голова профільного комітету Ради вважає неможливим розвиток фондового ринку без оновлення НКЦПФР

18:35 24.10.2025
Санду призначила бізнесмена з України новим прем'єром Молдови

Санду призначила бізнесмена з України новим прем'єром Молдови

16:11 23.10.2025
Мудра про призначення суддів: Те, що було в повноваженнях президента, не гальмувалося

Мудра про призначення суддів: Те, що було в повноваженнях президента, не гальмувалося

13:41 21.10.2025
Рада призначила Бережну віцепремʼєром з гуманітарної політики - міністром культури

Рада призначила Бережну віцепремʼєром з гуманітарної політики - міністром культури

ВАЖЛИВЕ

На зустрічі радників 3 січня очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради – Умєров

Зеленський звільнив Магомедова з поста голови НКЦПФР – указ

Ситуація в Покровську без змін, в Мирнограді стає подібною, січень буде надскладним – DeepState

СБУ уразила велику нафтобазу росрезерву в Ярославській області РФ

Запуск власної ETS зможе полегшити процес впровадження СВАМ для українського бізнесу – очільник Мінекономіки

ОСТАННЄ

РФ атакувала дронами енергетичну інфраструктуру Одещини напередодні Нового року — ОВА

До 8,6 тис. грн підвищилася мінімальна зарплата в Україні із 1 січня

Зеленський: підписи під слабкими угодами тільки підживлюють війну, мій підпис стоятиме під сильною угодою

Зеленський: Ми хочемо закінчення війни, але не закінчення України

У 2026 році можливо зупинити Росію, санкції кусають її, але спрацює тільки мертва хватка – Зеленський

КОЛЕКТИВ АГЕНТСТВА "ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА" ВІТАЄ СВОЇХ ПЕРЕДПЛАТНИКІВ, ЧИТАЧІВ І КОЛЕГ ІЗ НОВИМ 2026 РОКОМ!

Новий рік у нас буде попри все, бо ми українці, і в нас буде келих шампанського – Зеленський

Зеленський: Україна – єдиний щит, який зараз відділяє комфортне європейське життя від "русского мира"

Мирна угода готова на 90%, лишається 10%, і це значно більше ніж просто цифри – Зеленський

Трамп у соцмережі поширив колонку ЗМІ, в якій йдеться про "порожні погрози" Путіна та його перешкоджання в досягненні миру

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА