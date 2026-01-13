Інтерфакс-Україна
Події
12:40 13.01.2026

Новим директором з маркетингу "МакДональдз" в Україні, Чехії та Словаччині призначено Яна Дігела

1 хв читати
Новим директором з маркетингу "МакДональдз" в Україні, Чехії та Словаччині призначено Яна Дігела

Яна Дігела з 12 січня призначено новим директором з маркетингу "МакДональдз" в Україні, Чехії та Словаччині, повідомляє прес-служба компанії.

Як зазначається у пресрелізі, Дігел відповідатиме за розвиток маркетингової стратегії на ринку, продовжуючи послідовно будувати сильний і релевантний бренд "МакДональдз" та всебічно вдосконалювати досвід клієнтів: від меню й комунікацій бренду до диджитал-інструментів та сервісів. 

Дігел має понад 10-річний досвід у сфері бренд-стратегії, цифрового маркетингу, торговельного та споживчого маркетингу й управління командами в Центральній Європі. До переходу в "МакДональдз" очолював підрозділ Foods Business Unit компанії Unilever у Чехії та Словаччині, а впродовж своєї кар’єри реалізував низку інноваційних проєктів і масштабних кампаній, зокрема успішний розвиток культового бренду Hellmann’s на ринку та запуск преміального бренду італійського джелато в Чехії. 

У ролі директора з маркетингу компанії Дігел сфокусується на подальшому розвитку бренду як частини щоденного життя клієнтів, керуючись мінливими споживчими звичками; прискоренні диджитал‑трансформації завдяки персоналізації досвіду.

Мартін Троуп, який з 2023 року обіймав посаду директора з маркетингу на об’єднаному ринку України, Чехії та Словаччини, завершить роботу в компанії наприкінці січня, забезпечуючи плавну передачу ролі. Його внесок у розвиток маркетингової стратегії у трьох країнах став важливою частиною еволюції бренду та суттєвим драйвером зростання бізнесу в регіоні.

Теги: #директор #призначення #макдональдз

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:06 08.01.2026
Президент підписав указ, яким дозволяється заміщення поліцейськими голів ОВА у ще двох областях

Президент підписав указ, яким дозволяється заміщення поліцейськими голів ОВА у ще двох областях

06:52 06.01.2026
Канада вітає призначення Христі Фріланд радницею з питань економічного розвитку в Україні - Карні

Канада вітає призначення Христі Фріланд радницею з питань економічного розвитку в Україні - Карні

00:01 06.01.2026
Дениса Килимника призначено керівником Антитерористичного центру при СБУ - указ

Дениса Килимника призначено керівником Антитерористичного центру при СБУ - указ

18:35 05.01.2026
Бобровська: Призначення т.в.о. голови СБУ указом президента в обхід парламенту розчаровує

Бобровська: Призначення т.в.о. голови СБУ указом президента в обхід парламенту розчаровує

11:48 05.01.2026
Зеленський призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу президента

Зеленський призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу президента

20:10 02.01.2026
Буданов призначений керівником Офісу президента України, а Іващенко – начальником ГУР – укази

Буданов призначений керівником Офісу президента України, а Іващенко – начальником ГУР – укази

01:51 01.01.2026
Зеленський призначив Олексія Семенюка головою НКЦПФР - указ

Зеленський призначив Олексія Семенюка головою НКЦПФР - указ

21:50 17.12.2025
Україна виконала норматив призначення суддів за програмою Ukraine Facility

Україна виконала норматив призначення суддів за програмою Ukraine Facility

15:41 22.11.2025
Уряд призначив нового держсекретаря Мінкультури України

Уряд призначив нового держсекретаря Мінкультури України

12:07 05.11.2025
Директорка, яка не пустила дітей до ліцею, відтоді на лікарняних та у відпустках – освітній омбудсмен

Директорка, яка не пустила дітей до ліцею, відтоді на лікарняних та у відпустках – освітній омбудсмен

ВАЖЛИВЕ

Рада звільнила міністра оборони Шмигаля

ППО України знешкодило 7 ракет та 247 ворожі БпЛА, зафіксовано влучання на 24 локаціях

У Києві та Київській області запроваджені екстрені відключення електроенергії

Зеленський призначив Рудницького заступником голови СБУ

Зеленський анонсував продовження рішень кадрових змін у регіонах і СБУ

ОСТАННЄ

На Правому березі Києва припинено рух електротранспорту, на окремих маршрутах його дублюватимуть автобуси – КМДА

Рада звільнила міністра оборони Шмигаля

Рада остаточно ухвалила законопроєкт про житлову реформу

Мережа "Антошка" добровільно відкликала окремі партії сумішей NAN та Nestogen після повідомлення від "Нестле Україна"

Фіннадходження держави на 1-му етапі літієвої УРП "Добра" очікуються у 13% виробленої продукції – Мінекономіки

Умєров та міністр закордонних справ Норвегії обговорили координацію зусиль для досягнення миру

Київ забезпечить гарячим харчуванням мешканців, які стоять на обліку в територіальних центрах районів

Кличко: у Києві без опалення близько 500 багатоповерхівок, енергодефіцит зріс після нічної атаки

Новий мультифункціональний простір з укриттями відкрився у Лозуватській громаді на Дніпропетровщині

В Україні зберігається морозна погода: вночі 12-17° морозу, на півночі – до 20°

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА