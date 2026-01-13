Новим директором з маркетингу "МакДональдз" в Україні, Чехії та Словаччині призначено Яна Дігела

Яна Дігела з 12 січня призначено новим директором з маркетингу "МакДональдз" в Україні, Чехії та Словаччині, повідомляє прес-служба компанії.

Як зазначається у пресрелізі, Дігел відповідатиме за розвиток маркетингової стратегії на ринку, продовжуючи послідовно будувати сильний і релевантний бренд "МакДональдз" та всебічно вдосконалювати досвід клієнтів: від меню й комунікацій бренду до диджитал-інструментів та сервісів.

Дігел має понад 10-річний досвід у сфері бренд-стратегії, цифрового маркетингу, торговельного та споживчого маркетингу й управління командами в Центральній Європі. До переходу в "МакДональдз" очолював підрозділ Foods Business Unit компанії Unilever у Чехії та Словаччині, а впродовж своєї кар’єри реалізував низку інноваційних проєктів і масштабних кампаній, зокрема успішний розвиток культового бренду Hellmann’s на ринку та запуск преміального бренду італійського джелато в Чехії.

У ролі директора з маркетингу компанії Дігел сфокусується на подальшому розвитку бренду як частини щоденного життя клієнтів, керуючись мінливими споживчими звичками; прискоренні диджитал‑трансформації завдяки персоналізації досвіду.

Мартін Троуп, який з 2023 року обіймав посаду директора з маркетингу на об’єднаному ринку України, Чехії та Словаччини, завершить роботу в компанії наприкінці січня, забезпечуючи плавну передачу ролі. Його внесок у розвиток маркетингової стратегії у трьох країнах став важливою частиною еволюції бренду та суттєвим драйвером зростання бізнесу в регіоні.