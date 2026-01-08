20:06 08.01.2026
Президент підписав указ, яким дозволяється заміщення поліцейськими голів ОВА у ще двох областях
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким оновив перелік посад які можуть бути заміщені поліцейськими в державних органах, установах та організаціях.
Відповідний документ №34/2026 оприлюднений на сайті голови держави.
Згідно з текстом указу, до переліку були додані Дніпропетровська обласна державна адміністрація та Чернівецька обласна державна адміністрація.
Раніше до Переліку входили три обласні держадміністрації: Луганська, Сумська та Херсонська.