Інтерфакс-Україна
Події
20:06 08.01.2026

Президент підписав указ, яким дозволяється заміщення поліцейськими голів ОВА у ще двох областях

Президент підписав указ, яким дозволяється заміщення поліцейськими голів ОВА у ще двох областях

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким оновив перелік посад які можуть бути заміщені поліцейськими в державних органах, установах та організаціях.

Відповідний документ №34/2026 оприлюднений на сайті голови держави.

Згідно з текстом указу, до переліку були додані Дніпропетровська обласна державна адміністрація та Чернівецька обласна державна адміністрація.

Раніше до Переліку входили три обласні держадміністрації: Луганська, Сумська та Херсонська.

 

