На Полтавщині планують створити мережу транзитних центрів для евакуйованих з прифронтових територій

Фото: https://t.me/poltavskaOVA

Мережу транзитних центрів для евакуйованих осіб з прифронтових територій планують створити у Полтавській області, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

"Дав доручення підготувати проєкт щодо створення транзитних центрів в області, орієнтуючись на досвід інших регіонів. Першочергово плануємо реалізувати два простори. Наш обов'язок – підтримувати тих, хто вимушено покидає свої домівки через війну", – повідомив Дяківнич в Telegram-каналі.

За його словами, транзитні центри функціонуватимуть як хаби комплексної підтримки, де люди отримуватимуть не лише гуманітарну та медичну допомогу, а й юридичні і соціальні консультації. Ключову увагу приділятимуть відновленню документів, оформленню державних виплат та фінансової допомоги від міжнародних партнерів.

Як повідомлялося, наразі в Україні функціонує 19 транзитних центрів для евакуйованих осіб. Загалом з 1 червня 2025 року з прифронтових територій до більш безпечних областей евакуйовано більше 147 тисяч людей.