У Синельниківському районі на Дніпропетровщині утворено 5 військових адміністрацій – указ

У Синельниківському районі Дніпропетровської області утворено 5 військових адміністрацій, очікується призначення їхніх начальників.

Згідно з указом президента України №970/2025 від 17 грудня, що опубліковано на сайті глави держави, на виконання закону "Про правовий режим воєнного стану" в Синельниківському районі Дніпропетровської області утворено:

Великомихайлівську сільську військову адміністрацію; Маломихайлівську сільську військову адміністрацію; Межівську селищну військову адміністрацію; Покровську селищну військову адміністрацію; Слов’янську сільську військову адміністрацію.

Як зазначив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Телеграм-каналі, наразі "очікуємо на призначення їхніх начальників".