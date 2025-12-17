Інтерфакс-Україна
Події
20:10 17.12.2025

У Синельниківському районі на Дніпропетровщині утворено 5 військових адміністрацій – указ

1 хв читати
У Синельниківському районі на Дніпропетровщині утворено 5 військових адміністрацій – указ

У Синельниківському районі Дніпропетровської області утворено 5 військових адміністрацій, очікується призначення їхніх начальників.

Згідно з указом президента України №970/2025 від 17 грудня, що опубліковано на сайті глави держави, на виконання закону "Про правовий режим воєнного стану" в Синельниківському районі Дніпропетровської області утворено:

Великомихайлівську сільську військову адміністрацію; Маломихайлівську сільську військову адміністрацію; Межівську селищну військову адміністрацію; Покровську селищну військову адміністрацію; Слов’янську сільську військову адміністрацію.

Як зазначив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Телеграм-каналі, наразі "очікуємо на призначення їхніх начальників".

 

 

 

Теги: #дніпропетровська #ова

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:51 15.12.2025
Через обстріл на Дніпропетровщині знеструмлено залізничну контактну мережу, поїзди затримуються - Укрзалізниця

Через обстріл на Дніпропетровщині знеструмлено залізничну контактну мережу, поїзди затримуються - Укрзалізниця

08:33 15.12.2025
Росіяни обстріляли громади Дніпропетровщини, п'ятеро постраждалих, пошкоджено інфраструктуру і транспортне підприємство

Росіяни обстріляли громади Дніпропетровщини, п'ятеро постраждалих, пошкоджено інфраструктуру і транспортне підприємство

08:21 13.12.2025
Росіяни обстріляли громади Дніпропетровщини, двоє постраждалих, пошкоджено інфраструктуру та ЛЕП

Росіяни обстріляли громади Дніпропетровщини, двоє постраждалих, пошкоджено інфраструктуру та ЛЕП

08:23 10.12.2025
Один загиблий і двоє постраждалих внаслідок атак ворожих безпілотників у Дніпропетровській області - ОВА

Один загиблий і двоє постраждалих внаслідок атак ворожих безпілотників у Дніпропетровській області - ОВА

08:13 09.12.2025
Росіяни обстріляли три райони Дніпропетровщини, пошкоджена інфраструктура

Росіяни обстріляли три райони Дніпропетровщини, пошкоджена інфраструктура

19:51 08.12.2025
Двоє цивільних постраждали на Нікопольщині через ворожі обстріли

Двоє цивільних постраждали на Нікопольщині через ворожі обстріли

08:08 08.12.2025
Одна людина загинула і п'ятеро поранені внаслідок ворожих атак у Дніпропетровській області - ОВА

Одна людина загинула і п'ятеро поранені внаслідок ворожих атак у Дніпропетровській області - ОВА

19:07 06.12.2025
РФ продовжує обстрілювати Дніпропетровщину, пошкоджено інфраструктуру

РФ продовжує обстрілювати Дніпропетровщину, пошкоджено інфраструктуру

09:00 06.12.2025
Ще троє мешканців Дніпропетровщини постраждали внаслідок ворожої ракетної атаки

Ще троє мешканців Дніпропетровщини постраждали внаслідок ворожої ракетної атаки

07:55 06.12.2025
Росіяни вночі атакували Дніпропетровську область: постраждали цивільні об’єкти та дитина

Росіяни вночі атакували Дніпропетровську область: постраждали цивільні об’єкти та дитина

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Робота з відновлення енергопостачання в регіонах "має бути оперативною, і відповідальність за це персональна"

Зеленський: Заяви РФ щодо продовження війни у 2026 р. потребують сміливості наших партнерів

"Слуга народу" обрала новим лідером партії першого віцеспікера парламенту Корнієнка - Арахамія

Рішення саміту ЄС матимуть наслідки як для України, так і для самого Союзу

Шмигаль: Підписано низку нових домовленостей з Німеччиною на понад EUR1,2 млрд

ОСТАННЄ

Кабмін визначив порядок і строки інформування уряду про показники сплати внеску на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю

Власники зруйнованих будівель отримають землю без аукціонів – Зеленський підписав закон

Кабмін підвищив доступність протезів та ортезів для дітей - Свириденко

Люди з інвалідністю зможуть отримати компенсацію за переобладнання авто - Свириденко

Рада ЄС з очікує на відкриття кластерів з Україною та Молдовою щодо вступу до ЄС - Качка

Рада ЄС вітає завершення скринінгу Україною та радить надалі зміцнювати верховенство права

Кабмін перерозподілив 25 млн грн на придбання генераторів закладами культури

Засновник "Підпільного стендапу" Загайкевич про отримання компанією статусу критичної: Все абсолютно офіційно

Енергетики працюють над відновленням світла для близько 30 тис. абонентів у двох районах Одеси та області, роботи тривають безперервно – Кулеба

Зеленський: Робота з відновлення енергопостачання в регіонах "має бути оперативною, і відповідальність за це персональна"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА