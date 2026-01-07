Чергова дронова атака РФ залишила без світла багато споживачів на Дніпропетровщині – "Укренерго"

Внаслідок нічної масованої дронової атаки на ранок є значна кількість знеструмлених споживачів у Дніпропетровській області, відновлювальні роботи почалися скрізь, де це дозволяють безпекові умови, повідомила НЕК "Укренерго".

Згідно з її повідомленням у Телеграм у середу, через зумовлені наслідками попередніх ракетно-дронових атак пошкодження оператором системи розподілу продовжують застосовуватись мережеві обмеження на Одещині.

Через несприятливі погодні умови (сильний сніг, налипання мокрого снігу) не ранок повністю або частково був знеструмлений 21 населений пункт у Закарпатській області, також є знеструмлення через негоду на Київщині.

"В обох регіонах пошкоджені лінії відновлюють бригади місцевих обленерго", – зазначає НЕК.

Вона вказує, що в усіх регіонах України зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні та обмеженні користування потужними електроприладами. "Укренерго" закликає перенести енергоємні процеси на нічні години – після 23:00. У компанії пояснили, що раціональне споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених знеструмлень.

Водночас, як зазначає Міністерство енергетики, в частині найбільш енергодефіцитних регіонів ситуація з енергозабезпеченням поступово покращується.

"Це стало можливим завдяки роботі ремонтних бригад та перегляду фактичних переліків об’єктів критичної інфраструктури", – пояснили у міністерстві.