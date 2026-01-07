Інтерфакс-Україна
Події
13:29 07.01.2026

Чергова дронова атака РФ залишила без світла багато споживачів на Дніпропетровщині – "Укренерго"

1 хв читати
Чергова дронова атака РФ залишила без світла багато споживачів на Дніпропетровщині – "Укренерго"

Внаслідок нічної масованої дронової атаки на ранок є значна кількість знеструмлених споживачів у Дніпропетровській області, відновлювальні роботи почалися скрізь, де це дозволяють безпекові умови, повідомила НЕК "Укренерго".

Згідно з її повідомленням у Телеграм у середу, через зумовлені наслідками попередніх ракетно-дронових атак пошкодження оператором системи розподілу продовжують застосовуватись мережеві обмеження на Одещині.

Через несприятливі погодні умови (сильний сніг, налипання мокрого снігу) не ранок повністю або частково був знеструмлений 21 населений пункт у Закарпатській області, також є знеструмлення через негоду на Київщині.

"В обох регіонах пошкоджені лінії відновлюють бригади місцевих обленерго", – зазначає НЕК.

Вона вказує, що в усіх регіонах України зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні та обмеженні користування потужними електроприладами. "Укренерго" закликає перенести енергоємні процеси на нічні години – після 23:00. У компанії пояснили, що раціональне споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених знеструмлень.

Водночас, як зазначає Міністерство енергетики, в частині найбільш енергодефіцитних регіонів ситуація з енергозабезпеченням поступово покращується.

"Це стало можливим завдяки роботі ремонтних бригад та перегляду фактичних переліків об’єктів критичної інфраструктури", – пояснили у міністерстві.

Теги: #знеструмлення #атака_рф #дніпропетровська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:25 06.01.2026
РФ пошкодила 307 пам’яток та 261 об’єкт культурної інфраструктури України в 2025р - Мінкультури

РФ пошкодила 307 пам’яток та 261 об’єкт культурної інфраструктури України в 2025р - Мінкультури

11:44 06.01.2026
Троє поліціантів поранені через атаку російського дрона на Запоріжжі – ОВА

Троє поліціантів поранені через атаку російського дрона на Запоріжжі – ОВА

08:40 06.01.2026
На Дніпропетровщині внаслідок обстрілів і атаки БпЛА пошкоджено житло та інфраструктуру, врятовано двох літніх людей

На Дніпропетровщині внаслідок обстрілів і атаки БпЛА пошкоджено житло та інфраструктуру, врятовано двох літніх людей

15:48 05.01.2026
На дороги Дніпра вилилось 300 тонн олії через дронову атаку, мер говорить, що росіяни розбомбили завод компанії "Бунге" зі США

На дороги Дніпра вилилось 300 тонн олії через дронову атаку, мер говорить, що росіяни розбомбили завод компанії "Бунге" зі США

14:07 05.01.2026
Енергетична інфраструктура Харкова зазнал суттєвих пошкоджень через ворожу ракетну атаку

Енергетична інфраструктура Харкова зазнал суттєвих пошкоджень через ворожу ракетну атаку

10:02 05.01.2026
У Славутичі без світла майже 8,5 тисяч родин через ворожі атаки на енергетику

У Славутичі без світла майже 8,5 тисяч родин через ворожі атаки на енергетику

10:12 03.01.2026
ЗАЕС втратила живлення з однією з високовольтних ліній через бойові дії - Міненерго

ЗАЕС втратила живлення з однією з високовольтних ліній через бойові дії - Міненерго

18:52 02.01.2026
В 44 населених пунктах на Запоріжжі та Дніпропетровщині оголошено примусову евакуацію дітей

В 44 населених пунктах на Запоріжжі та Дніпропетровщині оголошено примусову евакуацію дітей

18:46 02.01.2026
Двоє цивільних постраждали від ворожих атак в Синельниківському районі - Дніпропетровська ОВА

Двоє цивільних постраждали від ворожих атак в Синельниківському районі - Дніпропетровська ОВА

08:00 02.01.2026
Двоє цивільних постраждали внаслідок ворожих ударів по Дніпропетровській області – ОВА

Двоє цивільних постраждали внаслідок ворожих ударів по Дніпропетровській області – ОВА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: поки немає кандидатури на посаду заступника керівника ОП на економічному напрямку

Зеленський: ми обговорюємо з нашими партнерами перемовини і де вони можуть бути

Зеленський: Розраховуємо, що з представниками США будуть обговорені питання ЗАЕС і територій

Свириденко: Держенергонагляд перевірить факти відключення лікарень під час застосування графіків обмеження електропостачання

Буданов: Конкретні результати перемовин у Парижі вже є, робота триває

ОСТАННЄ

Енергопостачання лікарень і електротранспорту Львова не налагодилося – Садовий

Зеленський: поки немає кандидатури на посаду заступника керівника ОП на економічному напрямку

В Івано-Франківську збудують університетську клініку

Зеленський: ми обговорюємо з нашими партнерами перемовини і де вони можуть бути

Зеленський поінформував архієпископа Кіпру про зусилля для досягнення миру

САП: завершено слідство щодо голови райсуду Волинської області, викритого на підбурюванні до надання хабаря

Сибіга – міністру МЗС Кіпру: переговорні кластери вступу України до ЄС важливо відкрити у 2026 р.

Президенти України та Кіпру обговорили подальшу підтримку України та вступ до ЄС

ДБР: судитимуть посадовця ТЦК Одещини і правоохоронців за хабарництво на ухилянтах

БЕБ розслідує можливу змову службовців порту "Південний" з ДнСЗ та ВКП "Тако" при закупівлях, ДнСЗ заперечує

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА