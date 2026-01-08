Інтерфакс-Україна
Події
15:23 08.01.2026

РФ досі не може відновити свій військовий потенціал після спецоперації "Павутина" - джерело в спецслужбах

1 хв читати
РФ досі не може відновити свій військовий потенціал після спецоперації "Павутина" - джерело в спецслужбах

Після спецоперації "Павутина", яку провела Служба безпеки України під керівництвом генерала Василя Малюка, росіяни й досі не змогли відновити завдану шкоду стратегічній авіації РФ, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в спецслужбах.

"Попри усі спроби Кремля приховати реальні масштаби отриманих збитків, росія досі не може подолати наслідки цієї атаки і відновити свій потенціал стратегічної авіації", - зазначає джерело із посиланням на інформацію західних спецслужб.

Співрозмовник агентства нагадав, що спецоперацію "Павутина", завдяки якій було вражено 41 літак стратегічної авіації ворога, особисто розробляв і координував Малюк, безпосередню атаку реалізовували оператори дронів "Альфи" СБУ.

Теги: #потенціал #спецоперація_павутина #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:17 08.01.2026
Американський Мін'юст після захоплення танкера під російським прапором відстежує кілька інших суден - генпрокурор США

Американський Мін'юст після захоплення танкера під російським прапором відстежує кілька інших суден - генпрокурор США

05:38 08.01.2026
Під Покровськом знищили опорний пункт армії РФ

Під Покровськом знищили опорний пункт армії РФ

01:34 08.01.2026
Трамп "дав зелене світло" двопартійному законопроекту про санкції проти Росії – сенатор Грем

Трамп "дав зелене світло" двопартійному законопроекту про санкції проти Росії – сенатор Грем

01:00 08.01.2026
Росія намагається створити гуманітарну катастрофу в Дніпрі та Запоріжжі, демонструє небажання завершувати війну - ЦПД

Росія намагається створити гуманітарну катастрофу в Дніпрі та Запоріжжі, демонструє небажання завершувати війну - ЦПД

22:17 07.01.2026
Ворожі БпЛА вдарили по Запоріжжю, в місті перебої зі світлом та водопостачанням

Ворожі БпЛА вдарили по Запоріжжю, в місті перебої зі світлом та водопостачанням

14:31 16.10.2025
СБУ назвала російську заяву про спецоперацію "Павутина" спробою ворога виправдати власний провал

СБУ назвала російську заяву про спецоперацію "Павутина" спробою ворога виправдати власний провал

16:37 23.06.2025
Голова СБУ про спецоперацію "Павутина": було задіяно 117 дронів, кожен з учасників операції відповідав за окремий напрямок

Голова СБУ про спецоперацію "Павутина": було задіяно 117 дронів, кожен з учасників операції відповідав за окремий напрямок

11:56 11.06.2025
Для проведення спецоперації "Павутина" використали дрони, розроблені та виготовлені інженерами СБУ, - джерело

Для проведення спецоперації "Павутина" використали дрони, розроблені та виготовлені інженерами СБУ, - джерело

09:54 11.06.2025
СБУ готує нові сюрпризи для ворога, не менш болючі, ніж операція "Павутина", - Малюк

СБУ готує нові сюрпризи для ворога, не менш болючі, ніж операція "Павутина", - Малюк

16:36 07.06.2025
СБУ оприлюднила нове відео зі спецоперації "Павутина" з ударом по аеродрому "Бєлая"

СБУ оприлюднила нове відео зі спецоперації "Павутина" з ударом по аеродрому "Бєлая"

ВАЖЛИВЕ

На "Запоріжсталі" через атаки 7 січня знову стався блекаут із зупиненням виробництва

Троє людей загинуло, ще четирьох поранено через ворожі атаки на Херсонщині – ОВА

Суд визначив Шуфричу заставу в понад 33 млн грн, вона ще не внесена – Офіс генпрокурора

Документ про гарантії США безпеки для України готовий для фіналізації, чекаємо на фідбек – Зеленський

Хуртовини та ожеледиця можуть ускладнити роботу підприємств і транспорту в п'ятницю – Укргідрометцентр

ОСТАННЄ

У міністра освіти Лісового 21 радник на громадських засадах

Раді рекомендують ухвалити за основу законопроєкт про удосконалення укладення військових контрактів

В Києві під час пластичної операції пацієнтці пошкодили лицьовий нерв

На "Запоріжсталі" через атаки 7 січня знову стався блекаут із зупиненням виробництва

Паспортний сервіс у Лондоні видав за тиждень 135 паспортів громадянина і 303 закордонні – МВС

Рух вантажівок у Київській, Волинській, Львівській та Тернопільській областях обмежено превентивно – поліція

У низці районів Одеси сталися аварійні відключення світла

Троє людей загинуло, ще четирьох поранено через ворожі атаки на Херсонщині – ОВА

Суд визначив Шуфричу заставу в понад 33 млн грн, вона ще не внесена – Офіс генпрокурора

УЧХ працював на місці ліквідації наслідків російської атаки БпЛА у Запоріжжі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА