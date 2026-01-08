РФ досі не може відновити свій військовий потенціал після спецоперації "Павутина" - джерело в спецслужбах

Після спецоперації "Павутина", яку провела Служба безпеки України під керівництвом генерала Василя Малюка, росіяни й досі не змогли відновити завдану шкоду стратегічній авіації РФ, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в спецслужбах.

"Попри усі спроби Кремля приховати реальні масштаби отриманих збитків, росія досі не може подолати наслідки цієї атаки і відновити свій потенціал стратегічної авіації", - зазначає джерело із посиланням на інформацію західних спецслужб.

Співрозмовник агентства нагадав, що спецоперацію "Павутина", завдяки якій було вражено 41 літак стратегічної авіації ворога, особисто розробляв і координував Малюк, безпосередню атаку реалізовували оператори дронів "Альфи" СБУ.