Інтерфакс-Україна
Події
09:54 11.06.2025

СБУ готує нові сюрпризи для ворога, не менш болючі, ніж операція "Павутина", - Малюк

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СБУ готує нові сюрпризи для ворога, не менш болючі, ніж операція "Павутина", - Малюк

Служба безпеки України (СБУ) буде бити ворога там, де він вважає себе недосяжним, заявив голова СБУ Василь Малюк, коментуючи спецоперацію "Павутина" та нове відео про хід її реалізації.

"СБУ б’є і буде бити ворога навіть там, де він вважає себе недосяжним! Ми працюємо над тим, щоб здивувати його новими сюрпризами. Не менш болючими, ніж операція "Павутина"", – заявив очільник СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк, якого цитує пресслужба у телеграмі відомства у середу.

СБУ оприлюднила нове відео про спецоперацію "Павутина", за результатами якої вдалося уразити 41 військовий літак одразу на 4 аеродромах РФ. На кадрах видно хронологію подій: як саме готували і реалізували одну з наймасштабніших атак у глибокому тилу ворога.

Ця спецоперація стала відповіддю на масовані ракетні обстріли українських міст, лікарень та енергетичної інфраструктури. Цим задумом безпосередньо керував голова СБУ Малюк за дорученням президента України, Верховного головнокомандувача Володимира Зеленського, а підготовка спецоперації відбувалася в умовах максимальної секретності.

Як зазначається у повідомленні СБУ, спочатку до Росії було переправлено fpv-дрони, а згодом – модульні деревʼяні будиночки. Вже на території РФ дрони були заховані під дахи будиночків, розміщених на вантажних авто. У потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, а дрони полетіли уражати визначені цілі – російські бомбардувальники.

"Згідно із законами та звичаями війни ми відпрацювали абсолютно законні цілі – військові аеродроми та авіацію, яка бомбардує наші мирні міста. Тож з нашого боку відбувається реальна демілітаризація РФ", – наголосив Малюк.

Як повідомлялося, 1 червня СБУ провела унікальну спецоперацію з одночасного ураження чотирьох військових аеродромів у тилу рф: "Олєнья", "Іваново", "Дягілєво" та "Бєлая". Там базувалася стратегічна авіація держави-агресора, яка регулярно обстрілює мирні українські міста.

Орієнтовна вартість техніки, ураженої за результатами спецоперації Служби безпеки "Павутина", перевищує $ 7 млрд

Загальні втрати авіації противника становлять 41 одиницю, серед яких літаки "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а також "Ан-12" та "Іл-78".

Теги: #сбу #спецоперація_павутина #малюк #спецоперації

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