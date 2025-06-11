Для проведення спецоперації "Павутина" використали дрони, розроблені та виготовлені інженерами СБУ, - джерело

Для проведення спецоперації "Павутина" було задіяно БпЛА, спеціально розроблені та виготовлені інженерами СБУ, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в українській спецслужбі.

"Вказані дрони – унікальна розробка Служби безпеки України із застосуванням сучасних технологій, яка дала можливість дистанційно, в режимі реального часу, керувати ними за тисячі кілометрів від державного кордону України, обходити наявну у ворога протидію та ефективно здійснювати ураження стратегічної авіації", - зазначив співрозмовник агентства.

За його словами, такі БпЛА Служба створила для виконання завдання в глибокому тилу ворога та з урахуванням особливостей цілей ураження.