Комплексні системи для ферм: VADA змінює підхід до інженерії

Вітчизняне тваринництво стикається з купою інженерних проблем. Багато ферм і комплексів досі працюють у будівлях, які проєктувалися десятки років тому, а обладнання часто вже не відповідає сучасним вимогам ані за енергоефективністю, ані за рівнем біобезпеки. Досить часто вентиляція, опалення, освітлення та автоматизація існують самі по собі. Кожна система працює окремо, без узгодження між собою. І в результаті керувати мікрокліматом стає складно, витрати на електроенергію зростають, а стабільність умов утримання тварин залишається під питанням.

Інженери VADA з'ясовують робочі моменти з італійським колегою з Facco

Такий інженерний “різнобій” напряму впливає на здоров’я тварин, їхню продуктивність і, зрештою, на фінансові показники господарства. У цьому чітко переконані у компанії VADA, яка є українським постачальником та інтегратором інженерних рішень для тваринницьких підприємств. Пройшовши шлях від дистриб'ютора обладнання до інженерного партнера, який реалізує проєкти «під ключ» – від ідеї до введення в експлуатацію та сервісної підтримки, фахівці компанії накопичили багатий практичний досвід. Це дозволяє їм глибоко розуміти особливості роботи тваринницьких підприємств, технології вирощування тварин і реальні потреби фермерів у стабільних, ефективних та керованих технологічних рішеннях.

Саме тому в компанії VADA останніми роками зробили акцент на розвитку окремого інженерного напряму. Йдеться не лише про постачання обладнання, а про повний інженерний супровід тваринницьких підприємств: від проєктування до введення в експлуатацію та сервісної підтримки.

Що вигідніше: окремо чи в комплексі?

Інший бік медалі сьогодення в тваринництві – відсутність комплексного підходу в проєктуванні будівництва чи модернізації ферми. Часто працюють за принципом: сьогодні міняють вентиляцію, завтра – освітлення, післязавтра – систему годування. Але без єдиної технологічної логіки ці зміни не складаються в цілісну систему. І в результаті обладнання ніби нове, а працює не так ефективно, як могло б.

“Ферма – це єдина система. Якщо кожну частину оновлювати окремо, без інтеграції, нові компоненти не завжди оптимально працюють разом. Ми бачимо багато випадків, коли обладнання нове, але очікуваного ефекту від його роботи немає”, – розповідає інженер Олександр Жилінський.

Вихід є?

Багато фермерів уже зрозуміли цю просту логіку: дешевше й ефективніше купувати не окремі пристрої, а інженерний супровід об'єкта. Такий підхід дозволяє одразу бачити повну картину витрат й уникати ситуацій, коли кошти вкладаються в техніку, яка не дає очікуваного ефекту через відсутність узгодження з іншими системами.

За оцінками енергетичних аудиторів та експертів компанії, лише оптимізація вентиляції й систем мікроклімату у тваринницьких приміщеннях може зменшувати споживання електроенергії в середньому на 15-30 %, залежно від стану об’єкта до модернізації. Додатково автоматизація управління дозволяє знизити пікові навантаження на обладнання, що продовжує його ресурс і зменшує витрати на ремонт.

Клапани приточної вентиляції

Комплексні інженерні рішення також впливають на непрямі витрати. Стабільний мікроклімат знижує тепловий і холодовий стрес у тварин, а це, за даними профільних досліджень у птахівництві та свинарстві, може зменшувати втрати поголів’я в середньому на 2–5 % і покращувати конверсію корму.

Інженери VADA поєднують вентиляцію, освітлення, опалення та автоматизацію у цілісну конструкцію з урахуванням специфіки конкретного господарства та його виробничих потужностей. Обладнання підбирається не з надлишковим запасом, а за реальними розрахунками, що безпосередньо впливає на вартість проєкту та подальші експлуатаційні витрати.

“Ми розробляємо проєкт так, щоб усі системи взаємодіяли між собою. Це дозволяє підтримувати стабільний мікроклімат, зменшувати витрати на електроенергію і мінімізувати ризики для здоров’я тварин”, – акцентує інженер компанії.

Термін окупності інженерних рішень у тваринництві зазвичай становить від 2 до 4 років, залежно від масштабу ферми, стану початкової інфраструктури та рівня автоматизації. При цьому економічний ефект формується не лише за рахунок енергозбереження, а й через стабільні виробничі показники. В результаті комплексні інженерні рішення виявляються не дорожчими, а, навпаки, економічно виправданими, бо зменшують непрямі втрати, скорочують кількість аварійних ситуацій і дозволяють господарству працювати стабільно без постійних технічних коригувань.

Від слів до діла

Яскравий приклад комплексного підходу VADA — пташник, який компанія збудувала для Агрокорпорації «Крупець» з нуля “під ключ”. Проєкт охоплював усе: від будівництва двоповерхового приміщення 24х120 м, розробки детального плану та розрахунків вентиляції й мікроклімату до монтажу кліткового обладнання для вольєрного утримання курки-несучки з розрахунком на 240 тис. голів та налаштування автоматизованих систем годування й освітлення. “Коли ми починаємо роботу над новим проєктом, то намагаємося передбачити всі можливі нюанси: як змінюється мікроклімат у різні сезони, як об’єднати роботу різних систем і зменшити енергоспоживання. На цьому прикладі видно, як інтеграція всіх процесів дає реальний результат”, – розповідає СЕO-директор Іван Муржа.

Вигляд пташника з середини

Об'єкт зданий, клієнт задоволений. Зі слів директора Агрокорпорації “Крупець” Вадима Варфалюка, вирішальним фактором стала узгодженість усіх інженерних систем між собою. “Для нас було важливо, щоб ферма одразу працювала стабільно, без постійних доопрацювань. Ми отримали комплексне рішення, у якому всі системи логічно пов’язані між собою. Це значно спростило запуск і подальшу експлуатацію», – зазначає керівник підприємства.

Такий підхід дозволяє уникати типових проблем, з якими господарства часто стикаються після поетапних реконструкцій, коли нове обладнання не узгоджується зі старими системамами. Тому вкотре переконуємося, що питання інженерних рішень у тваринництві – це не про окремі технології, а про здатність зібрати їх у робочу систему. Саме від цього залежить не лише комфорт утримання тварин, а й передбачуваність результатів для самого господарства.

Саме цей підхід і став основою для розширення інженерного напряму VADA, який сьогодні охоплює не окремі рішення, а цілісні технологічні системи для тваринницьких підприємств.