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13:18 06.08.2025

Розумне вирощування бройлерів

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Розумне вирощування бройлерів
Фото: компанія VADA

Бройлер росте швидко. А разом з ним — і витрати. Можна мати ідеальний комбікорм, якісну вентиляцію і добре освітлення, але втрачати тисячі гривень просто... через годівницю: не та форма, не та висота, не те розміщення. 

Ми зібрали практичні поради від інженерів компанії VADA, які допомагають птахофермам реально економити: без додаткових вкладень, без складної автоматики, а лише завдяки правильним рішенням у годуванні.

Форма годівниці економить корм

Часто на птахофермі можна зіткнутися з перевитратою корму. Фермери списують це на гарний апетит птиці, але зазвичай це відбувається через форму годівниці. Як показує практика, найбільше розкидають корм із неглибоких круглих піддонів без бортика. Відповідно краще встановлювати годівниці з глибоким піддоном та антивідсівним бортиком. До стартового періоду добре працюють годівниці з пелюстковими перегородками – вони обмежують рухи курчат і зменшують втрати. 

Висота годівниці повинна змінюватися

Це проста рекомендація, але на практиці не завжди вчасно виконується. Годівниця, встановлена занадто низько, провокує бройлерів порпатися і розкидати корм, а зависоко — птиця не доїдатиме. Де тут має бути “золота середина”? Край годівниці повинен знаходитися на рівні спини бройлера, а не грудей чи шиї. “Найтиповіша помилка — висота годівниць. Це звучить, може, банально, але якщо ви не піднімаєте годівницю разом із ростом бройлера — ви втрачаєте корм, а з ним  і гроші. Я бачив ферми, де втрати сягали 8% комбікорму за цикл, — розповідає Олексій Юрченко, інженер компанії VADA. 

Виявляється, годівниця впливає не лише на доступність корму, а й на вологість і циркуляцію повітря. Зі слів експерта, якщо годівниці щільно зібрані в одному секторі, волога з посліду збільшується локально, і це створює осередки підвищеної аміачності, особливо у разі поганої вентиляції. Тому розміщуйте лінії годівлі не ближче ніж 50 см від бокових стін і не створюйте “мертвих зон”, де вентиляція слабка, а птиця масово концентрується. 

Пластик чи метал?

Ні для кого не секрет, що пластикові годівниці бюджетніші, легші, не гріються на сонці, але й швидше зношуються. Металеві служать довше, особливо на автоматичних лініях, однак і в ціні вищі. Вибирати, звісно, вам. Але перш ніж ухвалити рішення, варто врахувати масштаб виробництва, тип пташника, систему прибирання та рівень вологості в ньому. Для малих господарств підійде якісний пластик, а ось у промислових умовах краще не економити на довговічності — інакше дешеве може швидко стати дорогим. 

І насамкінець порада від експерта компанії VADA: “Не купуйте обладнання без проєкту. І особливо не розраховуйте, що просто насипати корму буде достатньо. Краще один раз налаштувати систему годування, ніж потім 5 років до неї підлаштовуватися”. 

 

Теги: #vada #бройлер #курка #птахівництво

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