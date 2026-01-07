Інтерфакс-Україна
Промо
14:25 07.01.2026

Домашній текстиль: шукаємо практичне, красиве та комфортне покривало

2 хв читати

Покривало на ліжку чи дивані – не тільки елемент декору, а й практична деталь, яка захищає м'які меблі від пилу, бруду, випадкових плям, особливо якщо у будинку є діти чи домашні тварини. Однак не все крутиться навколо практичності, адже текстиль має бути ще й комфортним, та гарним.

Матеріал

Синтетика та суміші, поліестер, мікрофібра, полі-бавовна підходять для сімей з дітьми та вихованцями. Такі матеріали стійкі до механічних впливів, менше мнуться, повільніше зношуються та легше очищаються. Вони рідко утворюють катишки і не притягують пил так, як чиста бавовна.

Якщо в пріоритеті міцність, то вибирайте покривала на ліжка з особливою структурою тканини – плетінням типу “кантрі” або “матлас”, яке додає щільності та приховує дрібні забруднення.

Для сімей з дітьми підійдуть тканини із захисним просоченням. Можна знайти варіанти з водовідштовхувальним або антистатичним покриттям: краплі води скочуються, а пил осідає повільніше.

Якщо є схильність до алергії, вибирайте гіпоалергенні тканини, стійкі до пилових кліщів.

Догляд за покривалом – все має бути просто

Практичне покривало має:

•         Легко стиратися в машині без втрати форми та кольору.

•         Швидко сохнути при звичайному сушінні.

•         Бути стійким до частих прань, без усадки та деформації.

Уточніть на ярлику, за якої температури можна прати, і уникайте делікатних вимог, якщо у вас активна сім'я.

Тканина із щільним плетінням менше “ловить” пил та шерсть тварин. Бажано вибрати варіант з коротким ворсом або зовсім без нього, тому що довгий ворс швидко збирає шерсть котів та собак, складніше очищається. Пам'ятайте, що мікрофібра та сатин м'які, але щільні. Вони рідше скочуються і легко чистяться щіткою або пилососом.

Переглянути різні варіанти покривал ви можете на сайті компанії ВР-Текстиль.

Дизайн та модні тенденції у текстилі

Натуральні, спокійні кольори – пісочний, теракотовий, оливковий, глибокий сірий – використовуються і в мінімалізмі, і в затишних інтер'єрах. Вони добре приховують дрібні сліди, пил та створюють відчуття комфорту.

Двосторонні покривала, у свою чергу, дозволяють змінювати настрій кімнати без зайвих витрат.

Аксесуари із геометричними мотивами використовуються для акцентів. При цьому м'які, непомітні відтінки роблять такі покриття стильними, але не зухвалими.

У тренді також тканини з екологічним сертифікатом, із перероблених матеріалів або із стійким виробництвом. Такі варіанти приваблюють тих, хто дбає про планету.

ОСТАННЄ

Б/У iPhone 15: как выбрать современный смартфон с разумным бюджетом

Санаторії Закарпаття - відпочинок, який поєднує лікування і відновлення

Есе: що це таке і як правильно написати

Samsung S26 Ultra і Samsung A57 5G: два погляди на майбутнє смартфонів

Найкращі бухти та готелі Єгипту для зимового відпочинку 2026

Чому сучасні двигуни стали більш вибагливими до моторної оливи

Де вчаться на логіста?

Усвідомлений вибір або як завжди знати, які навушники зроблять ваш день

всеКАРТА від ПУМБ для зручного керування коштами

Онлайн-платформа VOLOS.RENT: що пропонує і в чому переваги сервісу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА