всеКАРТА від ПУМБ для зручного керування коштами

Повсякденні платежі мають бути простими, особливо коли мова йде про роботу з власними коштами. Користувачі очікують швидких переказів, прозорих комісій і повного контролю над рахунком у смартфоні, тому віртуальна банківська картка від ПУМБ є оптимальним варіантом для щоденного користування.

Для чого підходить всеКАРТА

Картка стане зручною для різних повсякденних потреб, адже охоплює широкий спектр операцій. Нею можна користуватися як для зарплати, соціальних виплат, пенсії, переказів, платежів і зняття готівки, так і як додатковим інструментом для близьких. Вона також підійде підприємцям, які користуються всеКАРТА Бізнес, або тим, кому потрібні валютообмінні операції, якщо картка відкрита у відповідній валюті. Такий функціонал робить її універсальною для повсякденного користування та фінансових операцій будь-якого типу.

Переваги використання картки для повсякденних операцій

всеКАРТА — це сучасна дебетова картка, яка працює без прихованих платежів та складних умов. Щоб продемонструвати її зручність, варто розглянути основні умови картки:

0 грн за відкриття, обслуговування та поповнення рахунку;

0% комісії за перекази у гривні на картки інших банків через застосунок;

безкоштовна оплата комунальних послуг і поповнення мобільного у ПУМБ Online;

без комісії за зняття готівки до 50 000 грн на місяць у будь-якому банкоматі України;

кешбек до 20% на 3 вибрані категорії від банку;

кешбек до 22% на 100 пропозицій партнерського кешбеку та ще близько 100 у Крамниці кешбеків;

миттєва купівля та обмін валюти онлайн за вигідним курсом.

Картку можна оформити в кількох валютах: UAH, USD, EUR, PLN та GBP, що дозволяє використовувати продукт як для внутрішніх операцій, так і для розрахунків у міжнародних сервісах.

Більш детально про всеКАРТА від ПУМБ на офіційній сторінці https://www.pumb.ua/card_bank/vsekarta.