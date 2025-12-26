Інтерфакс-Україна
Промо
13:15 26.12.2025

всеКАРТА від ПУМБ для зручного керування коштами

2 хв читати

Повсякденні платежі мають бути простими, особливо коли мова йде про роботу з власними коштами. Користувачі очікують швидких переказів, прозорих комісій і повного контролю над рахунком у смартфоні, тому віртуальна банківська картка від ПУМБ є оптимальним варіантом для щоденного користування.

1

Для чого підходить всеКАРТА

Картка стане зручною для різних повсякденних потреб, адже охоплює широкий спектр операцій. Нею можна користуватися як для зарплати, соціальних виплат, пенсії, переказів, платежів і зняття готівки, так і як додатковим інструментом для близьких. Вона також підійде підприємцям, які користуються всеКАРТА Бізнес, або тим, кому потрібні валютообмінні операції, якщо картка відкрита у відповідній валюті. Такий функціонал робить її універсальною для повсякденного користування та фінансових операцій будь-якого типу.

Переваги використання картки для повсякденних операцій

всеКАРТА — це сучасна дебетова картка, яка працює без прихованих платежів та складних умов. Щоб продемонструвати її зручність, варто розглянути основні умови картки:

  • 0 грн за відкриття, обслуговування та поповнення рахунку;
  • 0% комісії за перекази у гривні на картки інших банків через застосунок;
  • безкоштовна оплата комунальних послуг і поповнення мобільного у ПУМБ Online;
  • без комісії за зняття готівки до 50 000 грн на місяць у будь-якому банкоматі України;
  • кешбек до 20% на 3 вибрані категорії від банку;
  • кешбек до 22% на 100 пропозицій партнерського кешбеку та ще близько 100 у Крамниці кешбеків;
  • миттєва купівля та обмін валюти онлайн за вигідним курсом.

Картку можна оформити в кількох валютах: UAH, USD, EUR, PLN та GBP, що дозволяє використовувати продукт як для внутрішніх операцій, так і для розрахунків у міжнародних сервісах.

Більш детально про всеКАРТА від ПУМБ на офіційній сторінці https://www.pumb.ua/card_bank/vsekarta.

ОСТАННЄ

Онлайн-платформа VOLOS.RENT: що пропонує і в чому переваги сервісу

Український бізнес задонатив понад $3,7 млн для підтримки армії та гуманітарних ініціатив на благодійному аукціоні від Forbes Ukraine

Як змінився найм персоналу за рік і що це означає для бізнесу у 2026

"Українська народна премія – 2025": головна національна відзнака року

Ukrainian Building Awards 2025 - вечір перемог, репутації та успіху

Топ-7 секретів вибору оптоволоконного кабелю

Які активні інгредієнти працюють найкраще: думка фахівців

Сучасні камери відеоспостереження: особливості нових технологій

Від сировини до сервісу: як цифровізація трансформує модель українського експорту

Чи актуальний iPhone 13 у 2025 році: розбір плюсів і мінусів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА