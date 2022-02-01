Політика

10:56 01.02.2022

Галузь птахівництва поставлена на межу виживання - депутат

2 хв читати
Галузь птахівництва поставлена на межу виживання - депутат

Останні зміни в агрооподаткуванні призвели до виключення виробників птиці з платників єдиного сільськогосподарського податку, що може поставити галузь птахівництва на межу виживання і несе ризики для продовольчої безпеки держави.

Про це під час виступу з трибуни парламенту заявив голова депутатської групи "Довіра", народний депутат Олег Кулініч.

"З 1 січня поточного року птахівництво позбавлене спрощеної системи оподаткування. Це означає, що всі підприємства, які займаються птахівництвом, повинні будуть перейти на загальну систему оподаткування, або виділити птахівництво в окремі підрозділи і сплачувати податок на прибуток", - зазначив Кулініч.

Зі слів голови депутатської групи "Довіра", на сьогодні аграрії зіткнулися з величезною проблемою, адже у більшості з них змішана система агровиробництва – рослинництво і тваринництво функціонують разом.

"Виділяти птицю окремо для них є абсолютно нерентабельно, тому, скоріш за все, вони просто закриють цей напрямок, що призведе до серйозних негативних наслідків. По-перше, це скорочення робочих місць, це зайнятість населення, особливо в сільській місцевості. Це може призвести до скорочення молодняка птиці на селі, а сільське населення закупляє його для домашнього господарства навесні. По-друге, ми вже і так імпортуємо молоко і м'ясо, давайте ще й молодняк птиці будемо імпортувати!", - прокоментував ситуацію Олег Кулініч.

Він підкреслив, що з цього приводу народні депутати отримали величезна кількість звернень від профільних асоціацій та від аграрних підприємств, з проханням врегулювати цю ситуацію.

За інформацією Олега Кулініча, такі звернення надходять як до керівництва Верховної Ради, так і на адресу всіх депутатських фракцій та груп, тому він звернувся до голови Верховної Ради з проханням дати доручення профільному Аграрному комітету відпрацювати цю проблему разом з Податковим комітетом, аби уникнути серйозних негативних наслідків вже навесні цього року.

Теги: #птахівництво #кулініч
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:32 31.01.2022
Тарифи на електроенергію "вбивають" українську промисловість - депутат Кулініч

Тарифи на електроенергію "вбивають" українську промисловість - депутат Кулініч

15:02 13.12.2021
"Довіра" вимагає від уряду врегулювати питання пільгового проїзду автотранспортом

"Довіра" вимагає від уряду врегулювати питання пільгового проїзду автотранспортом

11:19 18.10.2021
Незважаючи на меморандум, громади не можуть укласти договори з "Нафтогазом" - нардеп Кулініч

Незважаючи на меморандум, громади не можуть укласти договори з "Нафтогазом" - нардеп Кулініч

14:37 20.09.2021
Група "Довіра" вимагає від уряду надати бюджетним установам можливість переходити до постачальника останньої надії

Група "Довіра" вимагає від уряду надати бюджетним установам можливість переходити до постачальника останньої надії

11:36 07.09.2021
Депгрупа "Довіра" вимагає провести окреме засідання уряду стосовно опалювального сезону

Депгрупа "Довіра" вимагає провести окреме засідання уряду стосовно опалювального сезону

14:56 12.07.2021
У січні-квітні за субсидією звернулися майже 368 тис - Кулініч

У січні-квітні за субсидією звернулися майже 368 тис - Кулініч

15:01 13.04.2021
Комітет підтримав законопроект "Довіри" щодо обмеження заробітних плат посадових осіб

Комітет підтримав законопроект "Довіри" щодо обмеження заробітних плат посадових осіб

14:25 15.03.2021
Депутати пропонують змінити систему зарахування ПДФО до місцевих бюджетів

Депутати пропонують змінити систему зарахування ПДФО до місцевих бюджетів

17:35 26.01.2021
Депутатська група "Довіра" зареєструвала законопроект щодо захисту  прав побутових споживачів газу

Депутатська група "Довіра" зареєструвала законопроект щодо захисту  прав побутових споживачів газу

12:07 30.12.2020
У групі "Довіра" вважають головною метою Ради у 2021 роботу з виведення бізнесу з тіні та надання чесному бізнесу умов для розвитку

У групі "Довіра" вважають головною метою Ради у 2021 роботу з виведення бізнесу з тіні та надання чесному бізнесу умов для розвитку

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський закликав українців до єдності, зокрема в інформаційному полі

Україна, Велика Британія та Польща створюють новий формат політичної співпраці в Європі - Зеленський

Зеленський: Ми активно працюємо, щоб найближчим часом визначити дату зустрічі радників лідерів країн "нормандської четвірки" у Берліні

Узгодження законопроєктів, передбачених Мінськими угодами, не означає обов'язкового прямого діалогу України з ОРДЛО – Костін

Україна готова до створення оборонних союзів із іншими країнами, заявляє Зеленський

ОСТАННЄ

Стефанчук закликав нардепів розвивати парламентську дипломатію

Зеленський закликав українців до єдності, зокрема в інформаційному полі

Україна, Велика Британія та Польща створюють новий формат політичної співпраці в Європі - Зеленський

Зеленський: Ми активно працюємо, щоб найближчим часом визначити дату зустрічі радників лідерів країн "нормандської четвірки" у Берліні

Байден заявив Конгресу США про намір призначити Катар основним союзником поза НАТО

МЗС України: Підсумки засідання Ради безпеки ООН підтвердили неприйнятність нарощування російських військ на кордоні з Україною

Лондон упровадить санкції щодо осіб, пов'язаних із керівництвом РФ, у разі її нападу на Україну

Постпред України при ООН: Російська дезінформація – це пряме свідчення небажання РФ забезпечити деескалацію

Зеленський не звик домовлятися на користь країни, вважає Разумков

Разумков сумнівається, що "Слуга народу" потрапить до коаліції в наступному парламенті

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА