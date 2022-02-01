Галузь птахівництва поставлена на межу виживання - депутат

Останні зміни в агрооподаткуванні призвели до виключення виробників птиці з платників єдиного сільськогосподарського податку, що може поставити галузь птахівництва на межу виживання і несе ризики для продовольчої безпеки держави.

Про це під час виступу з трибуни парламенту заявив голова депутатської групи "Довіра", народний депутат Олег Кулініч.

"З 1 січня поточного року птахівництво позбавлене спрощеної системи оподаткування. Це означає, що всі підприємства, які займаються птахівництвом, повинні будуть перейти на загальну систему оподаткування, або виділити птахівництво в окремі підрозділи і сплачувати податок на прибуток", - зазначив Кулініч.

Зі слів голови депутатської групи "Довіра", на сьогодні аграрії зіткнулися з величезною проблемою, адже у більшості з них змішана система агровиробництва – рослинництво і тваринництво функціонують разом.

"Виділяти птицю окремо для них є абсолютно нерентабельно, тому, скоріш за все, вони просто закриють цей напрямок, що призведе до серйозних негативних наслідків. По-перше, це скорочення робочих місць, це зайнятість населення, особливо в сільській місцевості. Це може призвести до скорочення молодняка птиці на селі, а сільське населення закупляє його для домашнього господарства навесні. По-друге, ми вже і так імпортуємо молоко і м'ясо, давайте ще й молодняк птиці будемо імпортувати!", - прокоментував ситуацію Олег Кулініч.

Він підкреслив, що з цього приводу народні депутати отримали величезна кількість звернень від профільних асоціацій та від аграрних підприємств, з проханням врегулювати цю ситуацію.

За інформацією Олега Кулініча, такі звернення надходять як до керівництва Верховної Ради, так і на адресу всіх депутатських фракцій та груп, тому він звернувся до голови Верховної Ради з проханням дати доручення профільному Аграрному комітету відпрацювати цю проблему разом з Податковим комітетом, аби уникнути серйозних негативних наслідків вже навесні цього року.