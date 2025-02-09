Кулініч перед повномасштабним вторгненням знищив контррозвідувальну діяльність у Криму - ЗМІ

Британське видання The Times опублікувало розслідування про роботу на російські спецслужби ексначальника Управління СБУ в АР Крим Олега Кулініча, згідно з якими той мав доступ до критично важливих секретних даних про обороноздатність країни, а тому був найціннішим агентом для ФСБ РФ.

"Кулініч був найціннішим агентом ФСБ Росії в Україні… Його діяльність можна порівняти з діяльністю Кіма Філбі, який знищив MI6 зсередини. Його посада дозволила йому отримати доступ до життєво важливих секретних даних про обороноздатність", — сказав виданню високопоставлений український контррозвідник, ім'я якого не називається.

В статті повідомляється, що у 2020 році Кулініч був призначений очільником управління СБУ в Криму, де мав виконувати функції системи раннього попередження про будь-які ознаки того, що Росія готується завдати удару на північ з окупованого півострова. Натомість він намагався підірвати обороноздатність України, заохочуючи корупцію, відволікаючи ресурси від контррозвідки, і на своїй посаді у 2020-2021 роках він фактично знищив контррозвідувальну діяльність у Криму.

"Кулінічу вдалося дестабілізувати роботу цього управління СБУ. Він знищив їх контррозвідувальну роботу. У квітні 2021 року він ініціював масштабні антитерористичні навчання в Херсонській області, на яких виявляв слабкі місця в обороні України", – повідомив офіцер СБУ.

Повідомляється, що Кулініч знав про план вторгнення з Криму, але завадив повідомити Києву докази підготовки, стверджує прокуратура. "У перші години вторгнення він блокував будь-які спроби донести до керівництва СБУ реальну ситуацію в регіоні… Він не вжив заходів щодо захисту державного суверенітету та порушив накази, вивіз своїх співробітників в інший регіон. Він навіть відбирав зброю у співробітників СБУ", – заявив співробітник СБУ.

Наступного тижня його звільнили, а 16 липня 2022 року звільнили за звинуваченням у передачі РФ державної таємниці. Затримання було проведено в результаті спецоперації, проведеної під керівництвом нинішнього голови СБУ Василя Малюка. Раніше Малюк помітив, що Кулініч їздив за кордон одночасно з колишнім секретарем РНБО Володимиром Сівковичем, за яким українська розвідка стежила роками.

За даними видання, у Москві досі діє штаб-квартира міжнародної шпигунської мережі під керівництвом Сівковича, який втік з Києва десять років тому.

Також, згідно з повідомленнями СБУ, Кулініч нібито збирав інформацію про пересування президента України Володимира Зеленського та передавав її в РФ.

Як повідомлялося, працівники Державного бюро розслідувань завершили розслідування кримінального провадження щодо державної зради Кулініча у квітні 2023 року. Встановлено, що представники ФСБ РФ залучили Кулініча до негласної співпраці, він отримав оперативний псевдонім "Котигорошко". За завданням російських спецслужб ексзаступник секретаря РНБО Володимир Сівкович (у минулому офіцер КДБ СРСР) і колишній глава Адміністрації президента України Андрій Клюєв, які з 2014 року переховуються від правосуддя в Москві, створили так званий політичний офіс для контролю за діяльністю впливових українських політиків та правоохоронців, пошук у їхньому середовищі агентів впливу для контролю за політичними процесами в українському суспільстві.

У липні 2022 року ДБР повідомило про підозру в держзраді Сівковичу і трьом співробітникам ФСБ РФ у шпигунстві. Встановлено, що Сівкович через довірених осіб контролює в Україні низку фірм і підприємств, які використовують для прикриття діяльності членів злочинної організації, а також фінансування осіб, які їм сприяють. Слідство також встановило, що Кулініч був довіреною особою Сівковича. Він активно співпрацював зі створеним ФСБ "політичним офісом" і виконував вказівки кураторів для впровадження "своїх людей" у різні державні та правоохоронні органи, проведення розвідувально-підривної діяльності проти України, шпигунства, підбурювання громадян України до державної зради.

Кулініч заздалегідь знав про плани збройних сил РФ здійснити напад із тимчасово окупованої території АР Крим на материкову частину України, але навмисне приховав цю надважливу інформацію від керівництва та заборонив надсилати будь-яку документацію з цього приводу до ЦУ СБУ. У перші години вторгнення він свідомо блокував будь-які спроби повідомити керівництву СБУ і суспільству про реальну обстановку в регіоні, не вжив жодних заходів для захисту державного суверенітету, дав вказівку особовому складу залишити місце служби, пізніше видав штатну зброю людям, які не мали стосунку до СБУ. Крім цього, чиновник сам залишив місце постійної дислокації і вже 24 лютого виїхав до Києва. В одній із квартир, де мешкав Олег Кулініч, слідчі виявили схованку зі зброєю та його документи часів проходження служби в КДБ СРСР.

Кулініча затримали 16 липня 2022 року під час спецоперації ДБР і СБУ. Йому було повідомлено про підозру в державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України) і створенні злочинної організації (ч. 3 ст. 255 КК України). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Під арештом він перебуває понині.