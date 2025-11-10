ССО знову уразили нафтобазу "Гвардійський" на ТОТ Криму

Підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України вкотре уразили нафтобазу федеральної державної казенної установи (ФДКУ) "Гвардійський" у тимчасово окупованому Криму.

"У ніч на 10 листопада підрозділами Сил спеціальних операцій було завдане успішне ураження нафтобази ФГКУ "Гвардійський" в н.п. Кар'єрне, Сакський район, ТОТ Крим, Україна. Безпілотники ССО поцілили у насосну станцію на території нафтобази", - йдеться у повідомленні ССО у Телеграмі.

Зазначається, що ФДКУ "Гвардійський" є важливим елементом паливо-логістичної системи окупаційної влади в Криму, що має вважливе значення для забезпечення військових об’єктів і транспорту ворожої армії.

Як повідомлялось, 17 жовтня підрозділи Сил спеціальних операцій ударними дронами уразили ряд об’єктів противника на тимчасово окупованій території АР Крим, зокрема, нафтобазу у н.п Гвардійське та ФДКУ комбінату "Гвардійський", що в н.п Кар’єрне, Сакського району.