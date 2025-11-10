Інтерфакс-Україна
Події
17:45 10.11.2025

ССО знову уразили нафтобазу "Гвардійський" на ТОТ Криму

1 хв читати
ССО знову уразили нафтобазу "Гвардійський" на ТОТ Криму

Підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України вкотре уразили нафтобазу федеральної державної казенної установи (ФДКУ) "Гвардійський" у тимчасово окупованому Криму.

"У ніч на 10 листопада підрозділами Сил спеціальних операцій було завдане успішне ураження нафтобази ФГКУ "Гвардійський" в н.п. Кар'єрне, Сакський район, ТОТ Крим, Україна. Безпілотники ССО поцілили у насосну станцію на території нафтобази", - йдеться у повідомленні ССО у Телеграмі.

 

Зазначається, що ФДКУ "Гвардійський" є важливим елементом паливо-логістичної системи окупаційної влади в Криму, що має вважливе значення для забезпечення військових об’єктів і транспорту ворожої армії.

Як повідомлялось, 17 жовтня підрозділи Сил спеціальних операцій ударними дронами уразили ряд об’єктів противника на тимчасово окупованій території АР Крим, зокрема, нафтобазу у н.п Гвардійське та ФДКУ комбінату "Гвардійський", що в н.п Кар’єрне, Сакського району.

Теги: #нафтобаза #ссо #крим #ураження #фдку

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:37 10.11.2025
Сили безпілотних систем уразили за добу 503 ворожі цілі

Сили безпілотних систем уразили за добу 503 ворожі цілі

11:18 08.11.2025
ССО в Криму знищили пускову установку С-400 "Тріумф" і склад боєприпасів

ССО в Криму знищили пускову установку С-400 "Тріумф" і склад боєприпасів

08:23 08.11.2025
Сили безпілотних систем уразили за добу 980 ворожих цілей

Сили безпілотних систем уразили за добу 980 ворожих цілей

08:53 07.11.2025
ССО показали, як випалюють нафтобази ворога у тимчасово окупованому Криму

ССО показали, як випалюють нафтобази ворога у тимчасово окупованому Криму

11:11 06.11.2025
CCО уразили Волгоградський НПЗ

CCО уразили Волгоградський НПЗ

08:21 06.11.2025
Сили безпілотних систем уразили за добу 650 ворожих цілей

Сили безпілотних систем уразили за добу 650 ворожих цілей

20:45 04.11.2025
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у Нижньогородській області РФ і низки об’єктів ворога

Генштаб підтвердив ураження НПЗ у Нижньогородській області РФ і низки об’єктів ворога

18:58 04.11.2025
ССО повідомляє про розвідку та знищення ворога спецпризначенцями в Покровську

ССО повідомляє про розвідку та знищення ворога спецпризначенцями в Покровську

11:14 03.11.2025
Сили оборони уразили Саратовський НПЗ та низку об'єктів логістики армії рф – Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили Саратовський НПЗ та низку об'єктів логістики армії рф – Генштаб ЗСУ

08:36 03.11.2025
Сили безпілотних систем уразили за добу 1037 ворожих цілей

Сили безпілотних систем уразили за добу 1037 ворожих цілей

ВАЖЛИВЕ

"Енергоатом" підтвердив проведення у нього обшуків НАБУ та САП

Лондонський суд зобов’язав ексвласників ПриватБанку Коломойського та Боголюбова сплатити більше $3 млрд – банк

Операція "Мідас": Злочинна схема передбачала відкати до 15% з контрактів

Логістика до Мирнограда ускладнена, але здійснюється. Інформація про оперативне оточення міста не відповідає дійсності - Генштаб

НАБУ повідомило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики

ОСТАННЄ

Парламентський комітет асоціації Україна-ЄС розгляне питання притягнення РФ за злочин агресії - нардеп

Железняк зареєстрував проєкти постанов про звільнення Галущенка та Гринчук

Операція "Мідас": через офіс зрадника Деркача у центрі Києва легалізовано $100 млн – НАБУ

У Києві затвердили нову Програму підтримки, інтеграції та адаптації ВПО на 2026–2028 роки

Поліція знешкодила 34 збитих ударних БпЛА на Чернігівщині з початку листопада

Навчання УЧХ в рамках підготовки до зими відбулися на Київщині

У САП створили комісію для розслідування можливого витоку даних розслідування

Мін’юст презентує інноваційну систему для встановлення особи за 3D-моделлю черепа Skeletarius

Зустріч глав МЗС країн G7 відбудеться 11-12 листопада у Канаді, запрошений Сибіга

ДБН з пожежної безпеки буде оновлено з урахуванням нових технологій дерев’яного будівництва

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА