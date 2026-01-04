Інтерфакс-Україна
Події
08:44 04.01.2026

Сили безпілотних систем уразили за добу 323 ворожі цілі

1 хв читати
Сили безпілотних систем уразили за добу 323 ворожі цілі
Фото: https://t.me/robert_magyar

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 323 цілі противника впродовж доби, повідомляють СБС в телеграм-каналі станом на ранок неділі.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 157 одиниць особового складу, з яких 86 – ліквідовано; 10 точок вильоту БпЛА; одна артилерійська система; 5 одиниць автомобільної техніки; 3  мотоцикли; 26 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер" та "крило".

"Загалом упродовж січня (01–03.01) знищено/уражено 2057 цілей, з них – 588 особовий склад противника", - повідомили СБС.

 

Теги: #сбс #цілі #ураження

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:31 02.01.2026
СБС уразили об’єкти росіян на тимчасово окупованій території

СБС уразили об’єкти росіян на тимчасово окупованій території

08:30 02.01.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 986 ворожих цілей

Сили безпілотних систем уразили за добу 986 ворожих цілей

13:10 01.01.2026
Сили оборони уразили НПЗ "Ільський" у Краснодарському краї та низку цілей на ТОТ Донецької області – Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили НПЗ "Ільський" у Краснодарському краї та низку цілей на ТОТ Донецької області – Генштаб ЗСУ

18:12 31.12.2025
Генштаб: Уражено Туапсинський НПЗ, Таманьнєфтєгаз та низку інших цілей російських окупантів

Генштаб: Уражено Туапсинський НПЗ, Таманьнєфтєгаз та низку інших цілей російських окупантів

13:31 31.12.2025
Систему обліку "Імпульс" почали впроваджувати у підрозділах Сил безпілотних систем – Міноборони України

Систему обліку "Імпульс" почали впроваджувати у підрозділах Сил безпілотних систем – Міноборони України

12:35 31.12.2025
Воєнна розвідка уразила НПЗ та нафтовий термінал у Туапсе - джерела

Воєнна розвідка уразила НПЗ та нафтовий термінал у Туапсе - джерела

08:06 31.12.2025
Сили безпілотних систем уразили за добу 1009 ворожих цілей

Сили безпілотних систем уразили за добу 1009 ворожих цілей

20:12 29.12.2025
БПЛА вражають близько 60% цілей ЗСУ – Сирський

БПЛА вражають близько 60% цілей ЗСУ – Сирський

15:41 28.12.2025
Сили оборони вночі завдали удару по Сизранському НПЗ в РФ і ворожих складах на ТОТ

Сили оборони вночі завдали удару по Сизранському НПЗ в РФ і ворожих складах на ТОТ

08:05 28.12.2025
Сили безпілотних систем уразили за добу 1016 ворожих цілей

Сили безпілотних систем уразили за добу 1016 ворожих цілей

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував у Парижі зустрічі з командою Трампа

Зеленський: На сьогодні заміна Сирського не передбачається

Трамп: Я не в захваті від Путіна, він вбиває забагато людей

Зеленський: Кислиця буде призначений першим заступником керівника Офісу президента

Зеленський: Рішення щодо нових очільників адміністрацій 5 областей будуть завтра

ОСТАННЄ

Генштаб зафіксував упродовж доби 211 бойових зіткнень

Захисники України в ніч на 4 січня знищили або подавили 39 зі 52 засобів повітряного нападу росіян

Іспанія не визнає втручання, яке порушує міжнародне право – Санчес

Канадський уряд вітає можливість свободи для венесуельського народу - Карні

Окупанти втратили впродовж доби 900 військовослужбовців - Генштаб

4 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Юридична класифікація операції США у Венесуелі є складною - Мерц

Літак з Мадуро на борту прибув до Нью-Йорка – ЗМІ

Ми прагнемо безпечного та мирного передання влади легітимному уряду Венесуели – Стармер

Рада Безпеки ООН з приводу дій США у Венесуелі має зібратися в понеділок - ЗМІ.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА