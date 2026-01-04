Сили безпілотних систем уразили за добу 323 ворожі цілі

Фото: https://t.me/robert_magyar

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 323 цілі противника впродовж доби, повідомляють СБС в телеграм-каналі станом на ранок неділі.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 157 одиниць особового складу, з яких 86 – ліквідовано; 10 точок вильоту БпЛА; одна артилерійська система; 5 одиниць автомобільної техніки; 3 мотоцикли; 26 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер" та "крило".

"Загалом упродовж січня (01–03.01) знищено/уражено 2057 цілей, з них – 588 особовий склад противника", - повідомили СБС.